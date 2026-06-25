Greve y Martínez respaldarán en la Legislatura el proyecto que impulsa el ejecutivo para regularizar las tierras de productores de la margen sur

Rio Grande 25/06/2026.- Los legisladores Federico Greve y Myriam Martínez participaron de una reunión con productores junto al gobernador Gustavo Melella y ratificaron su apoyo a la iniciativa que el Poder Ejecutivo presentará en la Legislatura para brindar una solución a una demanda histórica del sector.

Los legisladores provinciales Federico Greve y Myriam Martínez (FORJA) acompañaron al gobernador Gustavo Melella en un encuentro con productores de las chacras de la Margen Sur de Río Grande, donde se dieron a conocer los avances de las gestiones que impulsa el Gobierno de la Provincia para avanzar en la regularización de las tierras que ocupan y trabajan las familias productoras de la zona.

Durante la reunión, las autoridades explicaron los alcances de un proyecto que será remitido por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial con el objetivo de brindar una respuesta concreta a una problemática histórica que afecta a numerosos productores del sector.

En ese marco, Greve aseguró que desde el bloque oficialista acompañarán la iniciativa para que pueda transformarse en una herramienta efectiva para las familias involucradas. “Desde la Legislatura vamos a acompañar las herramientas necesarias para que este proyecto pueda avanzar y dar una respuesta a las familias productoras que hace años esperan una solución. Sabemos del esfuerzo que realizan y de la importancia que tienen para el desarrollo productivo de Río Grande”, sostuvo.

Por su parte, Martínez destacó la importancia de construir consensos que permitan avanzar en soluciones de fondo para el sector productivo. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Legislativo y las organizaciones de productores para abordar una situación que requiere respuestas concretas y sostenibles en el tiempo.

Asimismo, durante el encuentro también se analizó la situación de los productores del macizo 67, un sector que quedó excluido de la ley de expropiación vigente y sobre el cual se continúan evaluando alternativas para alcanzar una solución integral.

De la reunión participaron representantes de la Asociación Porcina, Avícola y Afines de Río Grande, de la Asociación Civil Chacras Fueguinas, de la Cooperativa Avícola XL y de la Asociación Los Productores, junto al secretario de Representación Política, Federico Giménez.