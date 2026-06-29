GOBIERNO FORTALECE EL TRABAJO DEL ÓRGANO DE REVISIÓN DE SALUD MENTAL PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS

Tierra del Fuego 29/06/2026.- El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad dependiente del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, llevó adelante una nueva reunión plenaria del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM), espacio interinstitucional que tiene como objetivo promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.

El ORSM está integrado por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, la Secretaría de Salud Mental, el Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil representativas de profesionales y personas usuarias del sistema de salud mental, constituyéndose como un ámbito plural de control, monitoreo, participación y construcción de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.

Durante el encuentro se analizaron dos situaciones emblemáticas de personas usuarias de los servicios de salud mental, revisando las intervenciones realizadas por los distintos organismos involucrados y definiendo acciones concretas de acompañamiento y seguimiento para garantizar el acceso efectivo a sus derechos.

Asimismo, se informaron los avances logrados en las gestiones realizadas ante OSEF, destacándose la resolución de situaciones vinculadas a la provisión y entrega de medicación para personas usuarias de salud mental, dando respuesta a demandas que requerían una intervención articulada y urgente.

Al respecto, la secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky, destacó que “el funcionamiento sostenido del Órgano de Revisión refleja una decisión política concreta de nuestro Gobierno de garantizar derechos y fortalecer las políticas públicas de salud mental desde una perspectiva de derechos humanos”.

“Este espacio nos permite articular con distintos organismos e instituciones para acompañar situaciones complejas, monitorear intervenciones y trabajar para que cada persona usuaria acceda efectivamente a los derechos que le corresponden”, agregó.

Por otra parte, durante la reunión se dieron a conocer las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Cultos, en el marco de los abordajes integrales que se desarrollan para fortalecer las redes comunitarias de acompañamiento y la inclusión social de las personas usuarias.

Entre las medidas acordadas, se resolvió avanzar en la implementación de un sistema de registro y sistematización de los casos abordados por los equipos técnicos, con el objetivo de optimizar el seguimiento de las intervenciones, fortalecer la articulación interinstitucional y generar información estratégica para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Splausky remarcó que “la salud mental requiere un trabajo permanente, articulado y comprometido. Por eso es fundamental contar con un órgano activo, que no sólo supervise el cumplimiento de la ley, sino que también impulse acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias”.

Cabe señalar que, de acuerdo con la normativa vigente, la Plenaria del Órgano de Revisión de Salud Mental se reúne formalmente una vez al mes. No obstante, el trabajo del organismo se desarrolla de manera continua a través de los equipos técnicos de las instituciones que lo integran, quienes sostienen intervenciones, articulaciones y seguimientos permanentes.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que “seguiremos fortaleciendo este espacio porque creemos en una salud mental comunitaria, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. Garantizar derechos es una responsabilidad del Estado y una prioridad de esta gestión”.