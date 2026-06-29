Gianni Dante Bettiga: El joven lleva 16 meses fuera del país (desde febrero de 2025) y 8 meses desaparecido en combate.
PorArmando Cabral
Ushuaia 29/06/2026.- El joven de Ushuaia se llama Gianni Dante Bettiga. Viajó a Rusia para estudiar el idioma. Fue engañado para firmar un contrato militar de tres años con la promesa de obtener residencia y trabajo administrativo. Fue enviado a combatir al frente de Donetsk y su familia pide su repatriación urgente. Bettiga fue noticia por el reclamo de su padre en 2025, pero ya han pasado 16 meses fuera del país (desde febrero de 2025) y 8 meses desaparecido en combate (desde finales de octubre de 2025). Que hicieron el gobierno nacional y el gobierno provincial. Este medio intento sin éxito comunicarse con el padre de Gianni. pero hasta el momento no obtuvimos respuesta.
El joven de Ushuaia se llama Gianni Dante Bettiga. Viajó a Rusia para estudiar el idioma. Fue engañado para firmar un contrato militar de tres años con la promesa de obtener residencia y trabajo administrativo. Fue enviado a combatir al frente de Donetsk y su familia pide su repatriación urgente.
Su historia se desarrolló de la siguiente manera:
El viaje: Gianni, de 23 años, viajó a Rusia con una visa de estudiante.
El engaño: En agosto, tras vencerse su visa, firmó un contrato redactado completamente en ruso. Le dijeron que sería para un trabajo civil y obtener residencia. Resultó ser un alistamiento militar.
El frente: Tras un entrenamiento muy corto, lo enviaron a la zona de Donetsk, en el este de Ucrania.
El pedido de ayuda: Las autoridades rusas le negaron la baja militar. Su familia, desde Ushuaia, solicitó ayuda humanitaria a través de la Embajada argentina en Moscú. Su padre pidió la baja urgente debido a una grave enfermedad.
Situación actual: Tras perder contacto con él a finales de 2025, el joven se encuentra atrapado en el conflicto. Su paradero y situación exacta en la línea de fuego siguen siendo materia de preocupación.
Que hizo el gobierno nacional al respecto y el gobierno de Tierra del Fuego, cuanto hace que está en esta situación
El Gobierno nacional intervino de forma limitada a través de canales diplomáticos, mientras que el gobierno de Tierra del Fuego derivó el caso al ámbito federal, dejando a la familia en una situación de desamparo que ya lleva 1 año y 4 meses. Gianni Dante Bettiga partió hacia Rusia en febrero de 2025 y perdió contacto total con su entorno el 27 de octubre de ese mismo año.
Acciones del Gobierno Nacional
Intervención diplomática inicial: La Cancillería argentina y la Embajada en Moscú intercedieron ante las autoridades de Rusia. Presentaron de manera oficial un pedido humanitario urgente dirigido al Ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, detallando la situación de salud terminal del padre del joven.
Bloqueo de canales oficiales: Las gestiones gubernamentales se estancaron debido al deterioro de las relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia. Los canales institucionales no lograron destrabar la baja militar del joven ni obtener respuestas concretas del Kremlin.
Críticas de la familia: El padre de Gianni manifestó públicamente que las autoridades nacionales «no hicieron prácticamente nada» efectivo para resolver la situación crítica de su hijo.
Acciones del Gobierno de Tierra del Fuego
Declaración de incompetencia: Al tratarse de un conflicto internacional y de la situación de un ciudadano en el extranjero, la administración provincial de Tierra del Fuego no posee facultades legales para intervenir directamente en el reclutamiento. El caso se derivó por completo a las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.
Tiempo y situación actual
Duración total: El joven lleva 16 meses fuera del país (desde febrero de 2025) y 8 meses desaparecido en combate (desde finales de octubre de 2025). [1, 2]
Desaparición de la unidad: Su padre logró averiguar de forma particular que el batallón de Gianni (integrado por 10 a 15 soldados en la zona de Donetsk) se declaró desaparecido desde el 2 de noviembre de 2025. Las hipótesis familiares sugieren que el joven cayó en combate o se encuentra retenido como prisionero de guerra por el ejército ucraniano.
Búsqueda privada: Ante la falta de respuestas estatales, la familia canalizó el reclamo mediante el Comité Internacional de la Cruz Roja en Suiza y el Vaticano para activar alertas de localización internacional.
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