Gianni Dante Bettiga: El joven lleva 16 meses fuera del país (desde febrero de 2025) y 8 meses desaparecido en combate.

El joven de Ushuaia se llama Gianni Dante Bettiga. Viajó a Rusia para estudiar el idioma . Fue engañado para firmar un contrato militar de tres años con la promesa de obtener residencia y trabajo administrativo. Fue enviado a combatir al frente de Donetsk y su familia pide su repatriación urgente.

Su historia se desarrolló de la siguiente manera: