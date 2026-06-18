GARAY RECIBIÓ A ESTUDIANTES DEL POLIVALENTE DE ARTE PARA ABORDAR PROPUESTAS SOBRE SEGURIDAD VIAL

Ushuaia 18/06/2026.- La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yésica Garay, recibió a integrantes del Centro de Estudiantes del Centro Polivalente de Arte “Prof. Inés María Bustelo”, en el marco de un encuentro de diálogo e intercambio sobre distintas inquietudes y propuestas vinculadas a la comunidad educativa.

Durante la reunión, las y los estudiantes plantearon diversas iniciativas vinculadas a la seguridad vial en los alrededores de la institución educativa. Entre las propuestas, señalaron la necesidad de reforzar la demarcación de las sendas peatonales y avanzar en acciones que contribuyan a mejorar la seguridad en los accesos al establecimiento. El edificio escolar se encuentra emplazado en un sector de importante circulación vehicular, próximo a las avenidas Alem y Héroes de Malvinas, dos de las principales arterias de la ciudad. Asimismo, manifestaron su interés en impulsar campañas de concientización sobre seguridad vial destinadas a la comunidad.

Garay destacó la importancia de generar espacios de escucha y participación para las juventudes, y valoró el compromiso de las y los estudiantes con las problemáticas de su comunidad.

“Escuchamos a nuestras juventudes y valoramos su compromiso con temas tan importantes como la seguridad vial. Vamos a seguir trabajando de manera articulada con la comunidad educativa en iniciativas y campañas de concientización que contribuyan a una ciudad más segura”, expresó la funcionaria.

Asimismo, remarcó que el Municipio continuará promoviendo instancias de diálogo con las instituciones educativas para fortalecer la participación ciudadana y acompañar las iniciativas que surjan desde los distintos sectores de la comunidad.

Desde la Municipalidad de Ushuaia se reafirmó el compromiso de trabajar de manera articulada con las instituciones educativas y sus centros de estudiantes, impulsando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad y fortalecer los espacios de participación de las juventudes.