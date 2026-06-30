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Fuerte presencia de gobernadores en la jura de Santilli como de jefe de Gabinete

Por Armando Cabral

Buenos Aires 30/06/2026.- Se esperan al menos 14 mandatarios provinciales en la ceremonia que tendrá lugar a las 17.30 en el Salón Blanco. No está prevista la participación de Gustavo Melella (Tierra del Fuego) ni de Sergio Ziliotto (La Pampa).

La ceremonia de jura del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, convoca una fuerte presente de gobernadores que estarán presentes en el Salón Blanco de Casa Rosada para la asunción del funcionario.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, se esperan al menos 14 mandatarios provinciales entre los asistentes invitados para el acto.

Seguirán el juramento desde el salón: Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén).

También asistirán Alberto Weretilneck (Rio Negro), Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Gustavo Sáenz (Salta); Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Desde el equipo de la Jefatura de Gabinete revelaron a esta agencia que cursaron las invitaciones pertinentes a los gobernadores que protagonizaron encuentros con Santilli en calidad de ministro del Interior.

A los únicos a los que no se les extendió la convocatoria fue a los peronistas: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Instrán (Formosa). No obstante, tampoco está prevista la participación de Gustavo Melella (Tierra del Fuego) ni de Sergio Ziliotto (La Pampa).

La fuerte presencia de los gobernadores refleja una de las claves de la gestión que llevará adelante el exlegislador del PRO, en las que apuesta a consolidar el vínculo con las provincias en función de la sanción de las leyes que necesita el Poder Ejecutivo.

Agencia NA

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