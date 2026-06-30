Fuerte presencia de gobernadores en la jura de Santilli como de jefe de Gabinete
PorArmando Cabral
Buenos Aires 30/06/2026.- Se esperan al menos 14 mandatarios provinciales en la ceremonia que tendrá lugar a las 17.30 en el Salón Blanco. No está prevista la participación de Gustavo Melella (Tierra del Fuego) ni de Sergio Ziliotto (La Pampa).
La ceremonia de jura del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, convoca una fuerte presente de gobernadores que estarán presentes en el Salón Blanco de Casa Rosada para la asunción del funcionario.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, se esperan al menos 14 mandatarios provinciales entre los asistentes invitados para el acto.
Seguirán el juramento desde el salón: Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén).
También asistirán Alberto Weretilneck (Rio Negro), Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Gustavo Sáenz (Salta); Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
Río Grande, 29/06/2026.– Esta podría ser la historia de una frustración o la forma más brutal de demostrarle a un ciudadano común, jubilado, que está al borde de la indigencia. Es también la muestra rotunda e irrefutable de cómo viven esta realidad hoy los adultos mayores que, después de una vida de trabajo, no tienen acceso a lo básico para vivir dignamente.
Argentina 24/06/2026.- La abogada especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Parlamentario brinda un análisis de la sesión especial truncada que pretendía avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Rio Grande 20/06/2026.- Resulta impresionante —y profundamente indignante— que Manuel Adorni continúe en su cargo tras haber mentido en la Cámara de Diputados, evadido impuestos y engañado a la sociedad, sin que exista sanción alguna ni un mínimo gesto de responsabilidad política. La impunidad masculina parece blindada, mientras que a las mujeres se las castiga con dureza incluso por noticias falsas, como ocurrió con Florencia Peña, despedida sin contemplaciones.
Rio Grande 19/06/2026.- hace exactamente dos años atrás, publicábamos un informe sobre las razones por las que nos oponíamos, y nos oponemos al Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones, (RIGI), en este informe volvemos a remarcar los cinco puntos principales y lo que se traduce en la entrega total de recursos, mineros o hidrocarburíferos a cambio de nada por plazos que van a hasta los 30 años de beneficios fiscales, sin obligaciones de ningún tipo para las empresas que ingresen al mismo, sin retenciones para importar o exportar, sin obligación de contratar personal, y ni siquiera de contratar personal local. Como la mentira tiene patas cortas y sabemos quienes son los que compran desde afuera y quienes nos entregan desde adentro, aquí va una vez mas y para que quede claro, que el RIGI, no solo no genera empleo, sino que s un saqueo institucionalizado del que, algunos vivos se quieren aprovechar.
Rio Grande 19/06/2026.- Río Grande. – Desde el inicio del kirchnerismo, múltiples causas judiciales y denuncias periodísticas expusieron un entramado de sobornos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucró a funcionarios, empresarios y miembros de la familia Kirchner. En Tierra del Fuego, La Licuadora TDF se convirtió en uno de los pocos medios que se animó a publicar estas investigaciones, diferenciándose en un contexto donde gran parte de la prensa provincial evitaba profundizar en temas nacionales de alto impacto político.
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.