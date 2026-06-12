FORJA defenderá en la Justicia la continuidad de la reforma constitucional y cuestionó la resolución de Zanini

Rio Grande 12/06/2026.- Desde el Partido de la Concertación FORJA ratificamos nuestro compromiso con el proceso de reforma constitucional de Tierra del Fuego y manifestamos nuestro profundo desacuerdo con la resolución dictada por la jueza electoral Mariel Zanini, mediante la cual se suspendió la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.

Entendemos que *la decisión adoptada excede las facultades que correspondían al Juzgado Electoral*, avanzando sobre cuestiones que ya fueron analizadas en otras instancias judiciales y sobre normas que se encuentran plenamente vigentes.

En ese sentido, el Presidente del partido FORJA a nivel provincial, Vicepresidente nacional,y legislador de Tierra del Fuego, *Federico Greve, sostuvo que tanto la **Ley Provincial N° 1529* como el decreto de convocatoria mantienen plena validez jurídica, por lo que consideró que la resolución judicial introduce una incertidumbre innecesaria en un proceso institucional que fue puesto en marcha conforme a los mecanismos previstos por la Constitución Provincial.

Desde FORJA creemos que *la constitucionalidad de la ley que habilitó la reforma ya fue objeto de análisis por parte del Superior Tribunal de Justicia*, motivo por el cual entendemos que ese antecedente debe ser respetado mientras se encuentre vigente.

Asimismo, observamos con preocupación el procedimiento adoptado para consultar a los partidos políticos una vez emitida la resolución. Tal como expresó Federico Greve, la propia Fiscalía había sugerido recabar previamente la opinión de las fuerzas políticas involucradas en el proceso electoral.

*»Primero se deja sin efecto el decreto y después se consulta a los partidos. Entendemos que ese mecanismo no respeta la lógica procesal que corresponde en una cuestión de esta naturaleza»*, señaló el legislador.

Por tal motivo, *FORJA realizará una presentación formal en la causa para defender la legalidad de los actos administrativos y legislativos que dieron origen al proceso de reforma constitucional*, reafirmando nuestra convicción de que todas las actuaciones se realizaron dentro del marco normativo vigente.

También expresamos nuestra confianza en que la *Cámara de Apelaciones revise la resolución y restablezca la continuidad del proceso electoral*, permitiendo que el análisis del caso sea realizado por un tribunal integrado por varios magistrados y con una visión más amplia de la cuestión institucional planteada.

Desde nuestro espacio sostenemos que la reforma constitucional constituye una herramienta legítima prevista por la propia Constitución fueguina y que su tratamiento debe desarrollarse respetando las reglas institucionales establecidas.

Como manifestó Federico Greve, *»vamos a seguir insistiendo con la legalidad de los actos porque entendemos que no se hizo nada fuera de los términos de la ley»*.

FORJA reafirma además su decisión de agotar todas las instancias judiciales que resulten necesarias para garantizar el normal desarrollo del proceso.

*»Vamos a ir a las últimas consecuencias jurídicamente hablando para lograr que este proceso siga adelante»*, expresó Greve, sintetizando la posición de nuestro partido frente a una decisión que entendemos afecta un proceso democrático impulsado conforme a derecho.

Finalmente, desde FORJA ratificamos nuestro compromiso con el fortalecimiento institucional de Tierra del Fuego y con el derecho de la ciudadanía a debatir y decidir sobre el futuro de la Constitución Provincial a través de los mecanismos previstos por la ley.