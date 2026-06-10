Expectativas por el viaje del intendente Martín Pérez a China

Rio Grande 10/06/2026.- El presidente de Río Grande Activa RGA, Juan Pablo de Luca, analizó los alcances de la misión oficial del intendente Martín Pérez a la República Popular China, destacando las oportunidades en energía, alimentos y diversificación industrial.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, inició un viaje a China con el objetivo de explorar proyectos de cooperación internacional en sectores estratégicos para el futuro de la ciudad y la provincia. Según explicó Juan Pablo de Luca, presidente de Río Grande Activa RGA, la agenda se centra en tres ejes: energía, producción local de alimentos y diversificación de la industria electrónica.

“Venimos apostando a incorporar volumen y desarrollar proyectos en cooperación internacional. La energía eólica y la transición energética son claves, junto con el agregado de valor de hidrocarburos”, señaló De Luca.

Energía eólica y transición energética

Uno de los encuentros más relevantes será con la empresa Goldwyn, líder mundial en fabricación de aerogeneradores. Esta compañía ya proveyó equipos para el parque eólico en el norte de la provincia, con una inversión de 8,5 megavatios. “Hay proyectos potenciales diez veces mayores que podrían desarrollarse en Tierra del Fuego”, destacó De Luca, comparando con el parque eólico de Chubut que abastece a Puerto Madryn.

Producción local de alimentos

El segundo eje es la producción local de alimentos, que ya genera alrededor de mil empleos directos e indirectos en Río Grande. El intendente visitará en la provincia china de Liaoning plantas de producción tecnologizadas, capaces de operar en condiciones extremas de frío. “La incorporación de invernaderos de alta tecnología permitiría escalar la producción y aumentar ingresos”, explicó De Luca, subrayando la necesidad de financiamiento y transferencia de conocimiento.

Diversificación industrial y geopolítica

El tercer punto es la diversificación de la industria electrónica y la reconversión de la matriz productiva. De Luca remarcó la importancia geoestratégica de Tierra del Fuego, ubicada frente al Atlántico Sur y próxima a los pasos interoceánicos naturales entre el Pacífico y el Atlántico. “China tiene muy presente el valor de nuestra ubicación y nuestras capacidades industriales y logísticas, además de la proyección hacia la Antártida”, afirmó.

Contexto económico y social

El dirigente advirtió sobre la difícil situación económica: “Todas las semanas hay nuevos despidos en fábricas y comercios. El retiro de YPF y Roch hacia Vaca Muerta agrava el panorama energético local”. Además, señaló que el 40% de los jóvenes de 30 años en la provincia son morosos, reflejo de la falta de empleo estable y de ingresos suficientes. “Hoy los trabajos son flexibles, de bajos ingresos y sin aportes. Necesitamos proyectos que generen empleo real y mejoren el nivel de ingresos”, sostuvo.

Conclusión

De Luca valoró especialmente la producción local de alimentos como iniciativa concreta y exitosa, y expresó expectativas de que el viaje del intendente a China aporte certezas y nuevas oportunidades de inversión. “Ojalá que podamos avanzar por ese lado y confirmar proyectos cuando Martín regrese”, concluyó.