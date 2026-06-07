El Registro de Oficios Online del Concejo Deliberante continúa sumando vecinos inscriptos

Rio Grande 07/06/2026.- La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, destacó el crecimiento sostenido que viene registrando el portal de oficios y remarcó que cada vez más vecinos y vecinas se suman a esta herramienta gratuita para ofrecer sus servicios. «En este tiempo de crisis laboral esta herramienta es una ayuda real para quienes buscan una oportunidad», destacó Zamora.

A meses de su lanzamiento, la plataforma digital de oficios continúa incorporando trabajadores de distintos rubros que buscan visibilizar sus servicios y generar nuevas oportunidades laborales.

El sitio web https://oficiosrga.com.ar permite que personas con distintos conocimientos y oficios puedan cargar su currículum, antecedentes laborales y datos de contacto para ser consultados por vecinos que necesiten contratar servicios o solicitar presupuestos.

Con casi un centenar de vecinos registrados, la plataforma continúa conectando trabajadores que realizan tareas en rubros como electricidad, peluquería, costura, albañilería, pintura, cocina y otros rubros.

En este sentido, Guadalupe Zamora expresó su satisfacción por la respuesta obtenida desde la comunidad. “Vemos con mucha satisfacción que los vecinos siguen anotándose y ofreciendo sus servicios mediante esta herramienta que impulsamos desde el Concejo Deliberante”, señaló.

Asimismo, invitó a más trabajadores y trabajadoras a sumarse al registro, destacando que “la inscripción es gratuita, sencilla y muy intuitiva”, y remarcó que el objetivo es “generar un espacio seguro y accesible para conectar a vecinos con necesidades comunes”.

Finalmente, recordó que cualquier persona que tenga un oficio y desee ofrecer sus servicios puede registrarse de manera online a través de la plataforma.