EL MUNICIPIO Y EL ISPRG FORTALECEN LA FORMACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS EN TERRITORIO

Rio Grande 30/01/2026.- En el marco del proyecto de trabajo de campo “Cartografías del rol docente: voces, prácticas y desafíos de la profesión en diferentes contextos educativos, en la ciudad de Río Grande”, estudiantes avanzados del Instituto Superior del Profesorado Río Grande (ISPRG) realizaron actividades en el Espacio Infancia. La propuesta permitió incorporar experiencias vinculadas a la educación no formal. De esta forma, se fortalece su formación profesional y se generan nuevas instancias de articulación entre instituciones educativas y el Municipio.

A través del Espacio Infancia, el Municipio de Río Grande llevó adelante una instancia de trabajo conjunto con el Instituto Superior del Profesorado Río Grande (ISPRG), en el marco del proyecto de investigación y trabajo de campo denominado “Cartografías del rol docente: voces, prácticas y desafíos de la profesión en diferentes contextos educativos, en la ciudad de Río Grande”.

La propuesta contempló la participación de estudiantes avanzados del profesorado, quienes realizaron visitas al Espacio Infancia y entrevistas a una docente que se desempeña en el ámbito. De esta manera, pudieron conocer experiencias educativas desarrolladas en contextos no formales y ampliaron las perspectivas de análisis sobre el ejercicio de la profesión docente y los diversos escenarios en los que se desarrolla.

Esta articulación fue una gran oportunidad donde se enriquecieron los trayectos formativos de las futuras y futuros docentes, promoviendo el contacto directo con prácticas educativas que contribuyen al desarrollo integral de las infancias y fortalecieron el vínculo entre las instituciones educativas y la comunidad.

Es importante destacar que la iniciativa permite seguir visibilizando el trabajo que se desarrolla diariamente en el Espacio Infancia, una propuesta recreativa con sentido pedagógico que promueve el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo integral de niñas y niños a través de diferentes actividades y espacios temáticos. Entre sus propuestas se destacan el Club de Ciencias, Club de Matemática, espacios de lectura, arte y otras iniciativas socioeducativas que fortalecen las trayectorias educativas desde una perspectiva lúdica e inclusiva.

Además, dicho espacio mantiene abierta su inscripción y cuenta con cupos disponibles. En este sentido, se continúa trabajando en estrategias de difusión para acercar la propuesta a las familias riograndenses y garantizar que más niñas y niños puedan acceder a las actividades que se realizan allí.

El Estado Municipal fortalece las políticas públicas orientadas a la generación de espacios de encuentro, la formación profesional y la construcción de redes de trabajo colaborativo que contribuyan al desarrollo de una comunidad inclusiva, participativa y comprometida con la educación y las infancias de la ciudad.