EL MUNICIPIO REFUERZA RECOMENDACIONES PARA UNA CALEFACCIÓN SEGURA

Rio Grande 15/06/2026.- El Municipio de Río Grande difunde una serie de recomendaciones destinadas a cuidar la salud del hogar mediante medidas esenciales para una calefacción segura durante las bajas temperaturas.

Cabe recordar que, ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono por la presencia de síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, somnolencia y cansancio, se debe retirar inmediatamente a las personas afectadas del ambiente y trasladarlas a un lugar donde puedan respirar aire limpio. Asimismo, es importante acudir rápidamente a un centro de salud para recibir atención médica.

Ante situaciones de emergencia, las vecinas y vecinos pueden comunicarse con la línea 103 de Defensa Civil Municipal o con el 107 del Hospital Regional Río Grande.

En este marco, Defensa Civil Municipal brinda una serie de consejos para que la comunidad tenga en cuenta al momento de calefaccionar sus hogares y prevenir incidentes vinculados al monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que no tiene color, olor ni sabor:

• Está prohibido el uso de artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y baños.

• Evitar el uso de braseros o estufas a querosén. En caso de utilizarlos, es muy importante apagarlos mientras la familia duerme.

• Evitar calefaccionar los ambientes con el horno o las hornallas de la cocina.

• Los artefactos de gas como calefones, calefactores, termotanques y equipos de calefacción central (calderas) deben revisarse anualmente por un gasista matriculado.

• Verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación. Es fundamental para garantizar la correcta renovación del aire.

• Ventilar la vivienda al menos una vez al día. Se recomienda mantener siempre una ventana mínimamente abierta para permitir la circulación de aire.

• Revisar el color de la llama de los artefactos, que siempre debe ser azul. Asimismo, controlar la presencia de manchas negras en paredes o techos, ya que pueden indicar una mala combustión.

• También se recomienda verificar el estado de los caños de ventilación de los artefactos a combustión, asegurándose de que no se encuentren rotos o deteriorados, y controlar el correcto aislamiento de los mismos —especialmente en su paso por paredes y pisos— para prevenir principios de incendio.

Desde el Municipio se recuerda la importancia de realizar controles periódicos de los sistemas de calefacción y adoptar medidas de prevención para cuidar la salud y la seguridad de toda la familia durante los meses de bajas temperaturas.