EL MUNICIPIO REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN PARA PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

Rio Grande 02/06/2026.- La propuesta reunió a profesores de Educación Física, personal de Salud y más de 100 estudiantes voluntarios del IURP. De esta manera se permitirá llevar adelante evaluaciones de condición física y salud destinadas a niñas, niños y adolescentes que participan de las Escuelas Deportivas Municipales.

En el marco de una política pública orientada a promover el bienestar integral y los hábitos saludables desde edades tempranas, se llevó a cabo una jornada de capacitación en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal que estuvo destinada a profesores y profesoras de Educación Física, personal del área de Salud y más de 100 estudiantes voluntarios del Instituto River Plate (IURP), perteneciente a todos los años del profesorado de Educación Física.

Dicha actividad fue organizada por la Subsecretaría de Deportes, en articulación con el área de Salud, de esta forma se constituyó el paso previo a la implementación de un programa de evaluaciones de condición física y salud dirigida a niñas, niños y adolescentes que participan de las Escuelas Deportivas Municipales.

El objetivo de las evaluaciones es acompañar el desarrollo de las y los jóvenes deportistas, promoviendo hábitos saludables, generando información que permita fortalecer las propuestas deportivas como de cuidado integral. Razón por la que se realizaron mediciones simples como peso y talla, perímetro de cintura, presión arterial y diferentes pruebas físicas adaptadas a cada grupo etario, aplicando el método Alpha Fitness.

Son actividades que se desarrollaron de manera segura y supervisada, con el acompañamiento permanente de profesionales de la salud y profesores y profesoras de Educación Física capacitados para esta tarea.

A través del trabajo articulado entre diferentes áreas municipales y las instituciones formativas de la ciudad, el Municipio de Río Grande continúa impulsando acciones que promueven el deporte, la prevención y el cuidado de la salud, fortaleciendo el acceso de niñas, niños y adolescentes a propuestas integrales que contribuyen a mejorar su calidad de vida.