EL MUNICIPIO PROMUEVE ALIANZAS QUE POTENCIAN EL DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL

El encuentro fue concebido como un espacio para promover la vinculación, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades entre emprendedores y comerciantes locales, fortaleciendo el ecosistema productivo de la ciudad.
Una de las experiencias surgidas a partir de esta propuesta es la que protagonizan Lorena Gallardo, titular de “Aurelia”, comercio local dedicado al desarrollo de productos aromáticos, veladores artesanales, cuadros de mosaico y talleres de formación; y Natalia Rodríguez, creadora de “Meow”, emprendimiento dedicado al diseño y confección de productos textiles elaborados con materiales reciclados y nuevos, incorporando detalles en cuero.
Ambas participaron de una jornada de trabajo organizada por la Dirección de Desarrollo Local, un espacio destinado a promover el intercambio de experiencias, la generación de vínculos y el desarrollo de iniciativas colaborativas entre emprendedores y comerciantes de la ciudad.
A partir de ese encuentro comenzaron a trabajar en una propuesta compartida, combinando sus saberes y capacidades para desarrollar nuevos productos con identidad local y ampliar sus oportunidades de comercialización.
Esta experiencia pone de manifiesto la importancia de generar espacios de encuentro y vinculación que favorezcan el crecimiento del ecosistema emprendedor local. Asimismo, refleja una tendencia cada vez más presente en Río Grande: la incorporación de productos desarrollados por emprendedores locales en comercios de la ciudad, fortaleciendo los circuitos de producción y comercialización, agregando valor a las iniciativas de la comunidad y contribuyendo al desarrollo económico local.
A través de estas acciones, el Municipio continúa promoviendo herramientas, capacitaciones y espacios de articulación que potencian el crecimiento de los emprendimientos locales, impulsando la diversificación productiva y la generación de nuevas iniciativas para la comunidad.