EL MUNICIPIO PROMUEVE ALIANZAS QUE POTENCIAN EL DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL

Rio Grande 28/06/2026.- Las acciones impulsadas por el Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Desarrollo Local, continúan generando resultados concretos para el entramado productivo de la ciudad. En este marco, dos emprendedoras locales comenzaron a desarrollar un proyecto conjunto tras conocerse durante el Segundo Encuentro Provincial de Emprendedores, realizado en la última edición de la “Expo Emprender desde el Sur”.

El encuentro fue concebido como un espacio para promover la vinculación, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades entre emprendedores y comerciantes locales, fortaleciendo el ecosistema productivo de la ciudad.

Una de las experiencias surgidas a partir de esta propuesta es la que protagonizan Lorena Gallardo, titular de “Aurelia”, comercio local dedicado al desarrollo de productos aromáticos, veladores artesanales, cuadros de mosaico y talleres de formación; y Natalia Rodríguez, creadora de “Meow”, emprendimiento dedicado al diseño y confección de productos textiles elaborados con materiales reciclados y nuevos, incorporando detalles en cuero.

Ambas participaron de una jornada de trabajo organizada por la Dirección de Desarrollo Local, un espacio destinado a promover el intercambio de experiencias, la generación de vínculos y el desarrollo de iniciativas colaborativas entre emprendedores y comerciantes de la ciudad.

A partir de ese encuentro comenzaron a trabajar en una propuesta compartida, combinando sus saberes y capacidades para desarrollar nuevos productos con identidad local y ampliar sus oportunidades de comercialización.

Esta experiencia pone de manifiesto la importancia de generar espacios de encuentro y vinculación que favorezcan el crecimiento del ecosistema emprendedor local. Asimismo, refleja una tendencia cada vez más presente en Río Grande: la incorporación de productos desarrollados por emprendedores locales en comercios de la ciudad, fortaleciendo los circuitos de producción y comercialización, agregando valor a las iniciativas de la comunidad y contribuyendo al desarrollo económico local.

A través de estas acciones, el Municipio continúa promoviendo herramientas, capacitaciones y espacios de articulación que potencian el crecimiento de los emprendimientos locales, impulsando la diversificación productiva y la generación de nuevas iniciativas para la comunidad.