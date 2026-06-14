EL MUNICIPIO LANZA “RONDAS PARA CONSTRUIR FUTURO JUNTAS”, UNA PROPUESTA DE ENCUENTRO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MUJERES Y DIVERSIDADES

Rio Grande 14/06/2026.- El Municipio de Río Grande pondrá en marcha “Rondas para Construir Futuro Juntas”, iniciativa que tiene como objetivo generar espacios de encuentro, escucha, acompañamiento y construcción colectiva entre mujeres y diversidades.

La propuesta surge a partir del trabajo cotidiano que realizan las distintas áreas de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, donde se observa que la compleja situación económica actual no solo impacta en los ingresos de las familias, sino también en aspectos emocionales y sociales, generando incertidumbre, preocupación, agotamiento y dificultades para proyectar el futuro.

Frente a esta realidad, el Municipio lanza un ciclo de cinco encuentros presenciales que abordarán distintas dimensiones del desarrollo personal y comunitario, brindando herramientas para fortalecer la confianza, la organización cotidiana, la identificación de oportunidades y la construcción de redes de apoyo.

El primer encuentro, denominado “Reconocer lo que valgo”, se realizará el próximo 18 de junio, de 13:30 a 16:00 horas, en el Espacio Tecnológico, ubicado en Carlos Pellegrini N° 520. La actividad estará orientada al fortalecimiento personal, la confianza y el reconocimiento de capacidades y habilidades.

Durante los meses de junio, julio y agosto se desarrollarán además las rondas “Ordenar mi economía”, “Transformar habilidades en oportunidades”, “Mostrar y compartir lo que hago” y “Crecer con otras”, conformando un recorrido integral pensado para acompañar a las participantes desde una mirada cercana y comunitaria.

Las interesadas participar de los diferentes encuentros deberán inscribirse mediante el siguiente link: https://bit.ly/4e5j2kQ. Es de mencionar que en el lugar se ofrecera el espacio de cuidado para las infancias.

Desde la Secretaría destacaron que la propuesta no busca únicamente brindar herramientas prácticas, sino también generar espacios donde las mujeres y diversidades puedan encontrarse, compartir experiencias, construir vínculos y sentirse acompañadas.

“Rondas para Construir Futuro Juntas” forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Municipio de Río Grande para fortalecer la participación, la autonomía, la inclusión y la construcción de comunidad.