EL MUNICIPIO LANZA LA 1ª JORNADA: MANEJO DE ESPECIALIDADES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

Rio Grande 03/06/2026.- Se trata de una instancia de formación destinada a médicos de la ciudad, impulsada de manera conjunta entre el Municipio de Río Grande y Clínica CEMEP. La propuesta busca brindar herramientas y conocimientos actualizados a profesionales de la salud, fortaleciendo el abordaje de especialidades médicas de gran demanda en la comunidad.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Salud, invita a médicos y médicas de la ciudad a participar de la 1ª Jornada: Manejo de Especialidades en Atención Primaria de la Salud – Cuándo tratar y cuándo derivar, una propuesta de capacitación organizada en conjunto con Clínica CEMEP.

La iniciativa se desarrollará el sábado 6 de junio de 10 a 13 horas, en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520. Está dirigida a médicos generalistas, médicos de familia, clínicos y pediatras que se desempeñan en Atención Primaria de la Salud, tanto en el ámbito público como privado.

Durante la propuesta se abordarán contenidos vinculados a distintas especialidades médicas. La disertación sobre Endocrinología estará a cargo de la Dra. Karina Bertini; la de Dermatología, será dictada por la Dra. María Laura Hernández; mientras que el eje de Oftalmología será desarrollado por las Dras. Indiana Quiroga y María Noel Varela.

Los cupos son limitados, por lo que se solicita a los profesionales interesados en participar inscribirse mediante el siguiente link http://bit.ly/4fVwvgg.

A través de este trabajo articulado con Clínica CEMEP, el Municipio continúa impulsando espacios de actualización profesional que promueven una mejor calidad de atención para las vecinas y vecinos de la ciudad.