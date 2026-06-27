EL MUNICIPIO INVITA A PARTICIPAR DE LA SEGUNDA RONDA «ORDENAR MI ECONOMÍA COTIDIANA»

Rio Grande 27/06/2026.- Tras el exitoso lanzamiento de «Rondas para Construir Futuro Juntas», que reunió a alrededor de 60 mujeres y diversidades de la ciudad en su primer encuentro, el Municipio de Río Grande invita a participar de la segunda ronda del ciclo denominada «Ordenar mi economía cotidiana».

La primera jornada «Reconocer lo que valgo» se desarrolló en un clima de escucha, participación y acompañamiento, donde las asistentes pudieron compartir experiencias, reflexionar sobre sus capacidades y fortalecer la confianza en sí mismas. El entusiasmo y el interés por continuar participando reflejaron la necesidad de generar espacios de encuentro y construcción colectiva para las mujeres y diversidades de la ciudad.

En esta oportunidad, la segunda ronda denominada “Ordenar mi economía Cotidiana” se llevará adelante el día 2 de julio y estará orientada a brindar herramientas simples y prácticas para la organización de las finanzas personales y del hogar. Durante el encuentro se abordarán temas vinculados a la administración cotidiana de los recursos, la identificación de ingresos y gastos, la planificación e incorporación de pequeños hábitos que contribuyan a una economía más ordenada y consciente.

«Rondas para Construir Futuro Juntas» es una propuesta impulsada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario que se desarrolla mediante cinco encuentros participativos y vivenciales, con el objetivo de generar espacios de encuentro, escucha, acompañamiento y herramientas para la vida cotidiana.

La actividad es gratuita, contará con espacio de cuidados para las infancias y las participantes podrán compartir una merienda durante la jornada. Pueden traer su mate.

Las mujeres y diversidades interesadas aún pueden sumarse al ciclo inscribiéndose a través del formulario disponible en el enlace de inscripción: https://bit.ly/4e5j2kQ.

Desde el Municipio de Río Grande se invita a todas las mujeres y diversidades de la ciudad a participar de esta propuesta y continuar construyendo, juntas, nuevos espacios de acompañamiento y aprendizaje en comunidad.