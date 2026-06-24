EL MUNICIPIO IMPULSA LA FORMACIÓN EN OFICIOS RURALES PARA FORTALECER EL EMPLEO Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO

Rio Grande 24/06/2026.- En articulación con RENATRE y UATRE, el Municipio de Río Grande avanza en nuevas instancias de capacitación destinadas a recuperar oficios tradicionales del campo, fortalecer la mano de obra local y generar oportunidades laborales vinculadas al sector rural fueguino.

En el marco de las políticas de desarrollo productivo y soberanía alimentaria que impulsa la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo acciones de formación laboral y recuperación de oficios rurales, con el objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación y empleo, así como seguir acompañando el crecimiento de los sectores productivos locales.

En este marco, la directora de Desarrollo Local, Ornela Antonio, junto a la coordinadora de Vinculación y Formación Laboral, Cecilia Brandi, mantuvieron una reunión de trabajo con Leonardo Ariel Aguilar, delegado provincial del RENATRE y secretario general de la UATRE Seccional Río Grande, para avanzar en nuevas líneas de acción orientadas a fortalecer la capacitación y el empleo rural en Tierra del Fuego.

Durante el encuentro se analizaron los resultados de las experiencias de formación desarrolladas de manera conjunta, especialmente la capacitación de alambradores realizada el último año, lo cual permitió formar trabajadores locales y responder a una demanda concreta del sector rural.

Asimismo, se destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la formación en oficios vinculados a la actividad agropecuaria, entre ellos el alambrado, la esquila y otras tareas fundamentales para el funcionamiento de los establecimientos rurales fueguinos.

A partir de los resultados obtenidos, las instituciones acordaron avanzar durante este año en nuevas capacitaciones vinculadas a la esquila, una actividad estratégica para la producción ovina provincial. El objetivo es generar mano de obra calificada, promover nuevas oportunidades laborales y fortalecer las capacidades técnicas locales.

Las acciones se desarrollan a través de la Escuela Municipal de Emprendedores, una política pública que impulsa la formación en oficios y el desarrollo de herramientas para el empleo y el autoempleo, acompañando a emprendedores y unidades productivas de la ciudad.

Además, se analizaron acciones destinadas a acompañar a productores rurales en materia de registración y formalización laboral, cumplimiento de la normativa vigente, condiciones de trabajo, seguridad e higiene y acceso a distintas herramientas de protección social para los trabajadores rurales. A su vez, se proyectó acercar a productores y trabajadores las distintas prestaciones y beneficios disponibles a través de organizaciones vinculadas al sector, entre ellas OSPRERA, la ART, la Mutual Rural y FUNDATRE, promoviendo una mirada integral que contemple aspectos laborales, sociales, sanitarios y de capacitación.

Desde el Municipio remarcaron que la recuperación de oficios rurales forma parte de una estrategia integral para fortalecer el entramado productivo local, generar empleo genuino y consolidar mayores oportunidades de desarrollo para las familias riograndenses, promoviendo al mismo tiempo el arraigo, la capacitación y la soberanía alimentaria.