EL MUNICIPIO ENTREGÓ DECRETOS DE ADJUDICACIÓN DE TIERRAS A GRADUADOS UNIVERSITARIOS

Ushuaia 25/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un acto de entrega de 10 decretos de adjudicación de tierras destinado a graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, avanzando así en el proceso de acceso al suelo urbano para vecinos y vecinas de la ciudad.

La actividad se desarrolló en la Jefatura de Gabinete y contó con la participación de la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches; la jefa de Gabinete, Yésica Garay; y el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra.

Durante el encuentro, las autoridades hicieron entrega de los decretos de adjudicación correspondientes a distintos predios municipales, en el marco de las políticas públicas orientadas a brindar soluciones habitacionales y acompañar el crecimiento ordenado de la ciudad.

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, destacó que “cada adjudicación representa un paso más en el trabajo sostenido que venimos realizando para dar respuesta a la demanda habitacional de nuestros vecinos y vecinas”.

Asimismo, remarcó que “sabemos que el acceso a la tierra y a la vivienda es una necesidad muy importante para muchas familias. Por eso seguimos avanzando paso a paso, con responsabilidad y planificación, acompañando cada proceso para que más fueguinos y fueguinas puedan concretar su proyecto de vida en Ushuaia”.

Desde el Municipio destacaron que la entrega de estos decretos representa un nuevo avance en las políticas de acceso al suelo urbano, permitiendo que más vecinos y vecinas de Ushuaia continúen el camino hacia la construcción de su vivienda y consoliden su proyecto de vida en la ciudad.