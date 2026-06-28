EL MUNICIPIO DE USHUAIA CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN VIAL EN ÉPOCA INVERNAL

La intervención se enmarcó en el mantenimiento de calles que lleva adelante la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos durante la temporada invernal. Los trabajos consistieron en la remoción del pavimento deteriorado, la limpieza de la superficie afectada y la colocación de mezcla asfáltica resistente a las condiciones climáticas adversas.
El objetivo es garantizar la transitabilidad y la seguridad vial mediante la remediación de los daños causados por las bajas temperaturas, el hielo y la humedad.
Las intervenciones se realizan en forma permanente en función de los relevamientos diarios que realiza el personal de la Secretaría.