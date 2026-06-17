EL MUNICIPIO COMENZÓ CON LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA LEÑA PARA TU HOGAR

Rio Grande 17/06/2016.- Inició la entrega de leñas en pos de seguir acompañando a las familias que no cuentan con acceso a la red de gas. La medida busca brindar asistencia durante la temporada invernal y reafirma el compromiso de la gestión municipal con quienes más lo necesitan.

El Municipio de Río Grande comenzó con la primera etapa de entrega el Programa “Leña para tu Hogar”, una política de acompañamiento destinado a familias que no cuentan con acceso a la red de gas y que requieren asistencia para afrontar las bajas temperaturas durante la temporada invernal.

Las entregas se realizan en Casa Municipal y forman parte del esfuerzo que lleva adelante la gestión para seguir sosteniendo esta iniciativa en un contexto económico complejo, marcado por la disminución de recursos que provienen de otros niveles del Estado.

Ante este escenario, el Municipio definió como prioridad garantizar la continuidad del programa para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. En ese sentido, desde el Ejecutivo destacaron que “sabemos que muchas familias atraviesan dificultades, por esa razón redoblamos esfuerzos para sostener dicha asistencia”. Además de “administrar responsablemente los recursos públicos que nos permiten seguir acompañando a nuestros vecinos con políticas concretas y presentes en el territorio”.

El Programa Municipal “Leña para tu Hogar” es una herramienta de asistencia directa para muchas familias riograndenses, contribuyendo a que puedan calefaccionar sus hogares durante los meses de invierno.

Cabe mencionar que la entrega continuará durante las próximas semanas, de acuerdo con el cronograma establecido para los beneficiarios previamente inscriptos. Asimismo, se recuerda que son los propios beneficiarios quienes deben acercarse a Casa Municipal para realizar el retiro correspondiente en las fechas asignadas.

Desde el Estado Municipal se reafirmó el compromiso de impulsar permanentemente las políticas públicas que acompañen a las familias y den respuesta a las necesidades más urgentes de la comunidad.