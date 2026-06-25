EL MUNICIPIO AVANZA CON TAREAS DE MEJORA URBANA EN DISTINTOS PUNTOS DE RÍO GRANDE

Rio Grande 25/06/2026.- Durante la temporada de invierno, el Municipio de Río Grande continúa llevando adelante acciones de embellecimiento, reacondicionamiento y limpieza en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de preservar y poner en valor los espacios públicos para el disfrute de las vecinas y vecinos.

A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se desarrollan trabajos en bulevares, espacios verdes y sectores de encuentro comunitario, con el propósito de mejorar el entorno urbano y acompañar las actividades cotidianas de la comunidad.

En este marco, se realizaron tareas de parquización, embellecimiento y limpieza en diversos puntos de la ciudad, entre ellos los bulevares y veredas de la calle Liniers; las veredas y canteros de las calles San Martín, Belgrano, Güemes y Lasserre; así como plazas de la Zona Sur, entre otros espacios estratégicos.

Asimismo, se llevaron adelante trabajos de mantenimiento y protección del arbolado urbano mediante la incorporación de material orgánico en la base de los ejemplares, una acción que contribuye a resguardar las raíces de las bajas temperaturas y conservar la humedad del suelo.

A través de estas intervenciones, el Municipio reafirma su compromiso con el cuidado y la puesta en valor de los espacios públicos, promoviendo una ciudad más accesible, ordenada y segura para toda la comunidad.