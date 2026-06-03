EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ EL ACTO POR EL 142° ANIVERSARIO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Rio Grande 03/06/2026.- El Municipio de Río Grande participó del acto conmemorativo por el 142° aniversario de los Bomberos Voluntarios, una fecha que reconoce el compromiso, la vocación de servicio y la entrega de quienes trabajan diariamente por la seguridad y el bienestar de la comunidad.

En representación del Estado Municipal estuvieron presentes el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana, Javier Calisaya; el subsecretario de Enlace y Asuntos Institucionales, Eduardo Cortez; y el director de Defensa Civil, Sebastián Águila.

La ceremonia se llevó adelante en el cuartel central ubicado en las calles Libertad y Perón, donde integrantes del cuerpo activo, autoridades y vecinos compartieron una jornada de reconocimiento a la trayectoria y el compromiso de los Bomberos Voluntarios de Río Grande.



Desde el Municipio destacaron el rol fundamental que cumplen las y los bomberos voluntarios en la comunidad, así como su permanente disposición al servicio, su profesionalismo y el compromiso demostrado en cada intervención para resguardar la vida y los bienes de las y los riograndenses.

Asimismo, remarcaron el trabajo articulado que se sostiene de manera permanente entre la Dirección de Defensa Civil Municipal y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Grande en materia de prevención, atención de emergencias y capacitaciones conjuntas, fortaleciendo las capacidades de respuesta ante distintas contingencias que puedan afectar a la comunidad.

En ese marco, el Estado Municipal también acompaña de manera sostenida a la institución mediante aportes económicos periódicos en carácter de subsidio, contribuyendo al fortalecimiento de una entidad fundamental para la seguridad y la protección civil de la ciudad.

A través de su participación en este aniversario, el Municipio reafirmó su reconocimiento y acompañamiento a quienes, con vocación y compromiso, prestan un servicio esencial para todas y todos los riograndenses.