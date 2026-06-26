EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y MUNICIPIOS AVANZAN EN EL ANÁLISIS DE LOS RECURSOS COPARTICIPABLES Y UNA NUEVA PROPUESTA NORMATIVA

Tierra del Fuego 26/06/2026.- El ministro de Economía de la Provincia, Alejandro Barrozo, mantuvo una nueva mesa de trabajo con la secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, Araceli Oviedo Giménez; la secretaria de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Tolhuin, Luciana Rivero; y la secretaria de Finanzas del Municipio de Río Grande, Valeria Capotorto.

Durante el encuentro se abordó el contexto macroeconómico actual y la evolución de los recursos coparticipables, analizando su comportamiento y el impacto que estos tienen sobre las finanzas provinciales y municipales.

En ese marco, se informó que los recursos coparticipables de origen nacional correspondientes al mes de junio registraron una disminución del 5% respecto de las estimaciones originales realizadas por los organismos nacionales, situación que repercute en la planificación financiera de las distintas jurisdicciones.

Asimismo, desde el Ministerio de Economía se destacó la reducción de los plazos administrativos para la liquidación y remisión de los fondos de coparticipación a los municipios, dando cumplimiento a los compromisos asumidos durante la reunión anterior y fortaleciendo la previsibilidad en las transferencias de recursos.

Por otra parte, la cartera económica presentó un borrador de propuesta normativa destinado a establecer un nuevo marco para la determinación de la base de cálculo de los ingresos computables que se utilizan para fijar los coeficientes de distribución de los recursos provinciales coparticipables entre los municipios.

Desde el Ministerio señalaron que la iniciativa es resultado del trabajo técnico conjunto acordado en el encuentro previo y remarcaron que continuará siendo analizada y consensuada con las jurisdicciones municipales, con el objetivo de consolidar una herramienta que garantice criterios claros y actualizados para la distribución de los recursos.

Las partes coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de diálogo y trabajo coordinado, orientados a fortalecer la gestión financiera y la cooperación entre la Provincia y los municipios.