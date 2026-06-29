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El mapa sociolaboral de la Argentina que muestra la crisis que enfrenta el trabajo privado registrado, Tierra del Fuego perdió mas del 10%.

Por Armando Cabral

Argentina 29/06/2026.- Así lo refleja un estudio del programa Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la UNSAM. Las mayores bajas se dan en el AMBA, pero el impacto proporcional golpea más a las provincias del norte del país. Tierra del Fuego sufrió el impacto de la crisis industrial, cayó mas del 10% y departamentos como Corpen Aike (Santa Cruz) registraron una caída récord del 74%.

Un estudio del programa Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) analiza el mercado laboral entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2025: la destrucción de puestos de trabajo afectó a casi dos tercios de los habitantes. Aunque el AMBA concentra la mayor cantidad de bajas, el impacto proporcional es mucho más fuerte en el norte del país y en las pequeñas localidades.

La caída del empleo privado registrado desde fue generalizada en casi todo el territorio, con unas pocas excepciones. A nivel provincial, solo en dos provincias se crearon puestos asalariados registrados en el sector privado entre 2023 y 2025: Neuquén y Río Negro. Si se miran las unidades de mayor desagregación, en 318 departamentos del país se destruyeron puestos de trabajo, sobre un total de 498.

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