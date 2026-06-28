EL LUNES COMIENZA UNA NUEVA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS

Rio Grande 28/06/2026.- El Municipio de Río Grande informa a las y los riograndenses que este lunes 29 de junio comenzará la distribución de los módulos alimentarios a las vecinas y vecinos de diferentes barrios de la ciudad que están empadronados en el Programa Alimentario Municipal.

La entrega es únicamente a los y las titulares, quienes deben acercarse con el DNI al espacio correspondiente, desde las 11 hasta las 15 horas. Es importante aclarar que la entrega domiciliaria es para adultos mayores que cuentan con movilidad reducida.

El lunes 29 la distribución comenzará en la zona sur en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario (Rafaela Ishton 1148).

Mientras que el martes 30, se realizará la entrega en el Centro Comunitario Municipal situado en Victoria Ocampo y Rufino para las zonas de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual. De manera simultánea, en el Club Sportivo (Av. Belgrano 1130) la entrega será para las familias de la zona céntrica, así como para vecinas y vecinos de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.