El Gobierno Nacional liquida el FAMP: fin de un fondo clave para la diversificación productiva

Tierra del Fuego 26/06/2026.- El Gobierno nacional oficializó la reducción a 0% del aporte empresarial al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), creado en 2021 para financiar obras públicas e inversiones privadas en Tierra del Fuego. La medida, según especialistas, apunta a liquidar el fondo antes de la finalización del mandato de Javier Milei, lo que en la práctica significa el fin de este instrumento de diversificación productiva.

El FAMP se financiaba con el 15% de los beneficios fiscales que recibían las empresas radicadas en la isla bajo el régimen de promoción industrial.

40% se destinaba a obra pública estratégica : gasoductos, ampliación energética, infraestructura industrial.

se destinaba a : gasoductos, ampliación energética, infraestructura industrial. 60% se aplicaba a inversiones privadas aprobadas por el Estado, con el objetivo de reducir la dependencia del ensamblado electrónico.

La nueva resolución del Ministerio de Economía eliminó el aporte mensual obligatorio. Las empresas ya no están obligadas a financiar proyectos públicos o privados para acceder al régimen de promoción. El Ejecutivo justificó la decisión señalando que el FAMP era un “impuesto encubierto” que restaba competitividad en un contexto de apertura comercial.