El Gobierno Nacional liquida el FAMP: fin de un fondo clave para la diversificación productiva

El FAMP se financiaba con el 15% de los beneficios fiscales que recibían las empresas radicadas en la isla bajo el régimen de promoción industrial.
- 40% se destinaba a obra pública estratégica: gasoductos, ampliación energética, infraestructura industrial.
- 60% se aplicaba a inversiones privadas aprobadas por el Estado, con el objetivo de reducir la dependencia del ensamblado electrónico.
La nueva resolución del Ministerio de Economía eliminó el aporte mensual obligatorio. Las empresas ya no están obligadas a financiar proyectos públicos o privados para acceder al régimen de promoción. El Ejecutivo justificó la decisión señalando que el FAMP era un “impuesto encubierto” que restaba competitividad en un contexto de apertura comercial.
- Especialistas críticos sostienen que la medida implica el vaciamiento del fondo y la paralización de proyectos estratégicos.
- Empresarios agrupados en AFARTE celebraron la decisión, argumentando que el aporte afectaba la ecuación económica de las compañías.
- La oposición en el Congreso advirtió que la eliminación del FAMP deja a la provincia más expuesta a la apertura comercial y sin herramientas para diversificar su matriz productiva.
- Obras públicas en riesgo: proyectos energéticos e industriales dependían de los aportes del FAMP.
- Diversificación frenada: la eliminación del fondo refuerza la dependencia del ensamblado electrónico.
- Empleo vulnerable: aunque el Gobierno asegura que la medida preserva puestos de trabajo, la falta de inversión pública y privada puede afectar la continuidad de proyectos industriales.
- El FAMP ya no tiene financiamiento: su principal fuente fue eliminada.
- El Gobierno lo considera distorsivo, pero para la oposición y especialistas significa el fin de un instrumento clave para el desarrollo provincial.
- La política fueguina enfrenta ahora el desafío de definir mecanismos alternativos de financiamiento o aceptar la desaparición del fondo.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar