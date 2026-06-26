“El gobernador no cumplió su promesa: vecinos siguen sin la restitución completa del gas”

Ushuaia 26/06/2026.- La comisión de vecinos que reclama por el subsidio de gas denunció que el gobernador incumplió la promesa realizada el pasado 3 de junio, cuando se comprometió a restituir de manera universal los 400 kilos de gas y evaluar la entrega de 50 kilos adicionales en casos de vulnerabilidad.

Paola Minolfi, integrante de la mesa de trabajo, recordó que históricamente los hogares recibían 450 kilos, pero tras el veto a la ley y la firma de un decreto, el máximo se redujo a 400. “El gobernador dijo algo y no se cumplió. Hasta el día de hoy los vecinos que fueron a reclamar no obtuvieron respuesta”, señaló.

La situación generó malestar e incertidumbre: en las oficinas de las 60 Viviendas, cada vecino recibe información distinta según quién lo atienda. “Algunos decían que sí, otros que no, otros que para el mes que viene. Eso genera angustia porque estamos en pleno invierno y no sabemos si vamos a tener el gas suficiente”, explicó Minolfi.

Si bien en los últimos días comenzaron algunas restituciones parciales, los vecinos advierten que no hay garantías de continuidad. “No sabemos si el 29, cuando se acrediten los kilos en las tarjetas, vamos a tener la misma problemática y otra vez habrá que reclamar”, agregó.

Ante la falta de respuestas, los vecinos presentaron un proyecto de ley en la Legislatura para que el beneficio quede establecido por norma y no dependa de la “buena voluntad” del Ejecutivo. “Necesitamos una ley. No podemos estar constantemente viendo qué pasa por la interpretación de un decreto”, enfatizó Minolfi.

Además, denunciaron que el gobernador incumplió otro compromiso: una reunión prevista para el 10 de junio con vecinos de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, que nunca se concretó. “En Río Grande ni siquiera estuvieron presentes los ministros ni el gobernador, fue una reunión por Zoom con una bajada de línea”, relató.

La conclusión es clara: la promesa oficial de devolver el subsidio completo de gas quedó en palabras. Los vecinos siguen reclamando los 450 kilos históricos y exigen transparencia y cumplimiento. “No puede ser que en esta provincia estemos reclamando tubos de gas. Es increíble”, cerró Minolfi.

Fuente: resumen Económico, Radio Provincia