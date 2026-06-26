El ENAC denuncia un plan sistemático para desmantelar el tejido productivo nacional

Argentina 26/06/2026.- En una extensa entrevista con el programa «Punto de Partida» de AM650, el presidente del ENAC, Diego Ojeda, realizó un diagnóstico severo sobre el impacto de las políticas económicas vigentes en el sector productivo, y confirmó que la crisis ya provocó la quiebra de 26.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país.

Ojeda calificó esta situación como la consecuencia directa de decisiones políticas deliberadas y advirtió que desde el gobierno nacional existe «una intencionalidad desmedida de romper todo el entramado productivo nacional». Entre los factores que ahogan al sector mencionó la contracción del consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y una pérdida brutal del poder adquisitivo de la población.

A estos problemas macroeconómicos se suman dificultades operativas que resultan insostenibles: los plazos de pago se extendieron de 30 a 90 días, lo que obliga a las empresas a financiarse con capital propio que no poseen. Ojeda también denunció que las pymes enfrentan embargos y bloqueos bancarios por atrasos en sus planes de pago, todo ello agravado por el incremento desmedido de los costos de servicios y logística y por la caída sostenida del consumo.

Las proyecciones son aún más alarmantes. Según el último relevamiento «Radar Pyme», el 9% de las empresas que todavía se mantienen en actividad estarían en condiciones de cerrar, lo que equivale a unas 40.000 nuevas compañías al borde del colapso. En términos de empleo, el titular de ENAC estimó que ya se destruyeron entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo, considerando tanto el sector formal como el informal.

En el plano legislativo, Ojeda denunció la parálisis del Congreso frente al proyecto de Ley de Emergencia Pyme, presentado por primera vez el 16 de agosto de 2024 y reingresado en marzo de 2026 tras perder estado parlamentario. Pese a la urgencia del escenario, la iniciativa permanece «totalmente cajoneada». El dirigente lamentó que el tema no figure en la agenda legislativa y criticó el silencio cómplice de las grandes cámaras empresariales como la UIA y la CAME, a las que acusó de «ausencia total».

A pesar del sombrío panorama, Ojeda reafirmó el compromiso de la asociación en defensa del trabajo argentino: «No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir con esto que creemos que es importante, que es que nos aprueben la Ley de Emergencia Pyme. Tenemos que seguir en este camino».

(InfoGEI)