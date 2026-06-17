“EL DIÁLOGO ES CLAVE PARA DEFENDER EL TRABAJO FUEGUINO”, AFIRMÓ VON DER THUSEN

Rio Grande 17/06/2026. -El legislador provincial Raúl Von Der Thusen destacó la reunión mantenida entre el gobernador Gustavo Melella y el ministro del Interior del Gobierno Nacional, Diego Santilli, y consideró que el diálogo institucional es el camino necesario para comenzar a encontrar respuestas a los problemas que hoy preocupan a los fueguinos.

En ese sentido, señaló que la crisis que atraviesa la industria provincial y la incertidumbre que genera la pérdida de puestos de trabajo requieren de un compromiso conjunto entre todos los sectores políticos e institucionales.

“La situación económica y laboral que vive nuestra provincia demanda responsabilidad, madurez y capacidad de diálogo. Los fueguinos esperan que quienes tenemos responsabilidades públicas trabajemos para encontrar soluciones y no para profundizar las diferencias”, sostuvo.

Von Der Thusen remarcó que resulta fundamental que la Provincia y el Gobierno Nacional mantengan canales de comunicación abiertos para avanzar en medidas que permitan sostener el empleo, fortalecer la producción y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Asimismo, consideró que es momento de construir consensos sobre los temas estratégicos de Tierra del Fuego, vinculados al trabajo, la industria, la inversión y el crecimiento económico.

Por otra parte, Von Der Thusen advirtió que Tierra del Fuego atraviesa un momento complejo, marcado por la incertidumbre que viven miles de trabajadores y sus familias como consecuencia de la crisis que afecta a la industria provincial. En ese contexto, sostuvo que resulta indispensable que todas las herramientas institucionales estén orientadas a proteger el empleo, sostener la actividad económica y brindar previsibilidad a quienes hoy tienen preocupación por su futuro laboral.

El legislador remarcó que la caída de la actividad industrial no sólo impacta sobre las fábricas y sus trabajadores, sino también sobre el comercio, los servicios, el transporte y numerosos sectores que dependen del movimiento económico que genera la industria en la provincia.

“La defensa del trabajo fueguino debe ser una causa común. Necesitamos que cada actor institucional aporte responsabilidad, diálogo y vocación de construir acuerdos para afrontar este escenario con seriedad”, expresó.

Finalmente, afirmó que continuará acompañando todas aquellas iniciativas que contribuyan a defender los puestos de trabajo y a construir una provincia más sólida, seria y con previsibilidad para el futuro.

“Más allá de las diferencias políticas, hoy debemos poner por delante el bienestar de los fueguinos y trabajar juntos para resolver definitivamente los problemas que afectan a nuestra provincia”, concluyó.