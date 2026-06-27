“El costo del carrito en Tierra del Fuego ya supera los $980.000: la inflación convierte la isla en la más cara del país”

Rio Grande 27/06/2026.- El último relevamiento publicado por La Licuadora TDF confirma que el costo del carrito de supermercado en Tierra del Fuego alcanzó un nuevo récord: más de $ $981.913 en junio de 2026, consolidando a la provincia como una de las más caras del país para la compra mensual de alimentos y productos básicos.

La evolución ha sido constante y preocupante:

Agosto 2025 : $751.937, segundo valor más alto del país.

: $751.937, segundo valor más alto del país. Noviembre 2025 : $776.522, entre las tres provincias más caras.

: $776.522, entre las tres provincias más caras. Marzo 2026 : más de $760.000, con la Patagonia liderando como región más costosa.

: más de $760.000, con la Patagonia liderando como región más costosa. Junio 2026: más de $981.913, un salto de más de $200.000 en menos de un año.

Los productos que más aumentaron fueron el aceite, el azúcar, el pan lactal y los lácteos, todos esenciales en la canasta básica. A esto se suman los altos costos de transporte y logística, que encarecen los precios respecto de otras regiones del país.

Aunque los salarios en Tierra del Fuego son más elevados que en otras provincias, la inflación neutraliza esa ventaja y obliga a las familias a destinar gran parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas. “La Patagonia sigue siendo la región más cara del país para llenar un carrito de supermercado”, remarcan los informes.

La comparación regional muestra que Santa Cruz lidera con valores superiores a los $800.000 en 2025, seguida por Chubut y Río Negro, mientras que provincias del NEA como Misiones y Corrientes registran los carritos más económicos, cercanos a los $730.000.

El aumento del costo del carrito se convierte así en un símbolo del alto costo de vida en Tierra del Fuego, donde la inflación golpea con más fuerza y la falta de políticas compensatorias profundiza la desigualdad.

Aqui podemos observar que el informe sobre los salarios mas altos del país son erróneos, porque apenas alcanzan a cubrir la canasta básica total, CBT

Si al costo del carrito se le agregan los principales gastos fijos de un hogar promedio en Tierra del Fuego, el resultado es contundente:

Concepto Costo mensual estimado Carrito de supermercado $980.000 Alquiler promedio $600.000 Servicios de luz y gas $200.000 Internet y cable $69.000 Subtotal (sin transporte, vestimenta ni medicamentos) $1.849.000 Al incluir transporte, combustible, vestimenta y medicamentos, el valor real de la canasta básica total supera los $2,2 millones mensuales, cifra que coloca a Tierra del Fuego como la provincia con el costo de vida más alto del país.

Fuente: datos de la evolución del costo de vida de www.lalicuadoratdf.com.ar

www.lalicuadoratdf.com.ar Informe en base a datos propios de la evolución del costo de vida en la provincia.