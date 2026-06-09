El Concejo Deliberante recibió al nuevo Cónsul de Chile en Río Grande

Rio Grande 09/06/2026.- La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, junto a los concejales Alejandra Arce, Maximiliano Ybars, Walter Abregú y Verónica Martínez, recibió este martes al nuevo Cónsul de Chile en la ciudad, Julio Villarroel Alarcón, en un encuentro institucional desarrollado en las instalaciones del Parlamento local.

La reunión tuvo como objetivo dar la bienvenida formal al representante diplomático chileno y generar un espacio de diálogo sobre los desafíos y oportunidades que presenta su nueva función al frente del Consulado de Chile en Río Grande, una ciudad que mantiene históricos lazos culturales, sociales y comerciales con el país vecino.

Durante el encuentro, los ediles destacaron la importancia de fortalecer los vínculos institucionales entre ambas comunidades, promoviendo acciones que contribuyan a la integración regional, el intercambio cultural y el acompañamiento a los ciudadanos chilenos residentes en la ciudad.

Por su parte, el cónsul Julio Villarroel Alarcón agradeció la recepción brindada por las autoridades legislativas y compartió algunas de las líneas de trabajo que impulsará durante su gestión, orientadas a profundizar la relación con las instituciones locales y atender las necesidades de la comunidad chilena radicada en Río Grande.

Asimismo, se intercambiaron opiniones sobre distintos temas de interés común vinculados al desarrollo de la región, la cooperación institucional y la consolidación de espacios de articulación que permitan fortalecer los lazos históricos que unen a ambos pueblos.

Desde el Concejo Deliberante resaltaron la importancia de mantener canales de diálogo permanentes con las representaciones diplomáticas presentes en la ciudad, entendiendo que el trabajo conjunto favorece el crecimiento de la comunidad y contribuye a afianzar una agenda de integración y cooperación regional.

La visita concluyó con el compromiso mutuo de continuar generando instancias de trabajo y articulación institucional que permitan consolidar proyectos y acciones en beneficio de los vecinos y vecinas de Río Grande.