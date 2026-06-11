El Concejo analizó excepciones comerciales y proyectos vinculados a la actividad económica

El Cuerpo de Concejales de Río Grande llevó adelante este miércoles una jornada de trabajo en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante, donde se analizaron diversos expedientes junto a vecinos y comerciantes y representantes del Ejecutivo Municipal.

Uno de los temas centrales de la reunión fue el tratamiento de la Resolución N.º 237/26, presentada por el concejal Walter Abregú, mediante la cual se propone exceptuar de los alcances de la Ordenanza Municipal N.º 2863/11, para lo que sería el funcionamiento de la Galería Almirante Brown SAS.

Durante el encuentro, los concejales recibieron a las partes involucradas para conocer los fundamentos de la solicitud y analizar la situación particular del inmueble, evaluando los aspectos técnicos y normativos vinculados al expediente. El asunto fue abordado en el ámbito de las Comisiones de Presupuesto, Planeamiento Urbano y Obra Pública, y de Soberanía, Industria, Promoción y Transporte.

Asimismo, se analizó una iniciativa similar referida al local comercial AMORA, también vinculada a una solicitud de excepción a la Ordenanza N.º 2863/11, donde para el tratamiento de este asunto se contó con la presencia del propietario del comercio.

La agenda de trabajo incluyó además el tratamiento de distintos proyectos orientados al desarrollo urbano y comunitario de la ciudad.

Los concejales también avanzaron en el análisis de iniciativas relacionadas con la creación del Paseo Costero Educativo Costa Atlántica, proyecto presentado por el bloque del MPF integrado por los concejales Zamora y Löffler, la Reserva Natural Urbana Cabo Domingo, asunto presentado por la concejal Arce y la refuncionalización de plazas de la zona sur, propuesta que fue exteriorizada por la concejal Martínez.



Por otra parte, se debatió el Programa Municipal “RGA Agro Productiva”, propuesta destinada a fortalecer el desarrollo productivo local y generar nuevas herramientas de acompañamiento para productores de la ciudad.

En materia institucional y de soberanía, las comisiones abordaron el proyecto que propone reafirmar los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y declarar el 28 de julio como Día Municipal de la Integración Territorial Argentina, proyecto presentado por el concejal Bogado y que contó con la presencia de los veteranos de guerra de Malvinas Ante, Vera y Vallejos.

También fueron analizados asuntos vinculados a las habilitaciones comerciales, el sistema de estacionamiento medido, la afectación específica de fondos provenientes de multas de tránsito y la creación de una jornada de concientización sobre las víctimas con discapacidad derivadas de siniestros viales.

Asimismo, en el ámbito de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte se trató el proyecto del MPF que busca instituir el 26 de marzo como Día de Conmemoración de la Tragedia Aérea del Avión Yagán en la ciudad de Río Grande.

De esta manera, el Concejo Deliberante continúa desarrollando el trabajo legislativo en comisión, promoviendo espacios de participación ciudadana y diálogo con distintos sectores de la comunidad para el análisis de iniciativas que impactan en el desarrollo y crecimiento de Río Grande.