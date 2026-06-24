EL CENTRO MUNICIPAL “HERMANA CARLA RIVA” AFIANZA SU ROL COMO ESPACIO DE REFERENCIA EN LA COMUNIDAD

Rio Grande 24/06/2026.- Más de 4.600 personas participaron durante el presente año de acciones preventivas, asistenciales y de formación impulsadas por el Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”. La gestión del intendente Martín Perez reafirma su presencia y acompañamiento, consolidando una política pública orientada a la prevención, la asistencia y la capacitación en materia de salud mental.

Desde su puesta en funcionamiento, este dispositivo municipal ubicado en la intersección de Thorne y Lasserre se ha consolidado como un espacio de referencia para personas que atraviesan situaciones vinculadas a los consumos problemáticos, así como para sus familias y entornos cercanos. Su trabajo se sustenta en una perspectiva integral, comunitaria e interdisciplinaria, garantizando contención y acompañamiento profesional permanente.

Durante el presente año, se alcanzó a más de 4.600 personas mediante distintas estrategias de prevención, promoción y asistencia vinculadas a esta problemática.

De ese total, alrededor de 3.700 personas participaron de acciones preventivas desarrolladas en diversos ámbitos de la comunidad. Entre ellas se destacan charlas y talleres en Espacios Jóvenes, actividades impulsadas a través del programa “Salud Mental en Foco”, encuentros en comedores, asociaciones civiles y organizaciones comunitarias, además de propuestas abiertas a la comunidad realizadas en el propio Centro Municipal. Estas iniciativas estuvieron destinadas tanto a jóvenes como a personas adultas, promoviendo herramientas de prevención, sensibilización y fortalecimiento de las redes comunitarias.

En materia asistencial, cerca de 1.000 personas recibieron acompañamiento y atención especializada. En este marco, se concretaron aproximadamente 560 prestaciones en los grupos terapéuticos de primera y segunda etapa destinados a personas que transitan procesos de recuperación, mientras que otras 755 prestaciones correspondieron a atenciones individuales, primeras entrevistas y espacios de orientación profesional.

Entre las principales líneas de trabajo que desarrolla el Centro se encuentran los espacios grupales para personas en tratamiento y familiares, talleres de prevención, actividades de sensibilización comunitaria, dispositivos de acompañamiento individual y diversas instancias de articulación con instituciones educativas, organizaciones sociales y organismos públicos.

Asimismo, el Municipio impulsó propuestas de formación específicas sobre consumos problemáticos, promoviendo la capacitación permanente de profesionales, trabajadores de la salud, referentes institucionales y vecinos de toda la provincia. En este marco, se desarrolló el curso universitario “Consumos problemáticos: abordajes posibles”, una propuesta académica gratuita impulsada junto a la Universidad Nacional de La Plata, destinada a fortalecer herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento comunitario.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que el Centro Municipal “Hermana Carla Riva” constituye una herramienta fundamental para abordar una problemática compleja que requiere respuestas integrales y sostenidas en el tiempo. En ese sentido, remarcaron que elá trabajo cotidiano del equipo interdisciplinario permite brindar atención especializada, fortalecer las redes de contención y garantizar espacios de escucha para quienes atraviesan situaciones de consumo problemático y sus familias.

Asimismo, señalaron que la consolidación de este dispositivo refleja la decisión del Municipio de continuar fortaleciendo las políticas públicas de salud mental, impulsando acciones que integran asistencia, prevención y capacitación como pilares fundamentales de su estrategia de abordaje. > Prensa Municipal RGA 🗞: De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental y el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático, fortaleciendo dispositivos comunitarios que promueven la inclusión, la contención y la construcción de proyectos de vida saludables.