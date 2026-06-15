EL CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTES URBANOS CELEBRÓ SU 11º ANIVERSARIO JUNTO A DEPORTISTAS DE LA CIUDAD

Rio Grande 15/06/2026.- Junto a deportistas, familias y vecinos de la ciudad, el Centro Municipal de Deportes Urbanos celebró un nuevo aniversario, consolidándose como un espacio de encuentro, recreación y desarrollo para las disciplinas urbanas en Río Grande.

En el marco de esta celebración, se llevó adelante una jornada especial con demostraciones de BMX, scooter, rollers, skate, escalada, acrobacia aérea y mountain bike, a cargo de las distintas escuelas deportivas municipales.

Asimismo, se habilitó un espacio abierto para que jóvenes y adultos puedan disfrutar de las pistas y compartir una tarde vinculada al deporte y la recreación.

Participaron de la actividad el gerente Ejecutivo de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña, el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer y la directora General de Deportes, Antonela Soto.

Cabe destacar que el Parque de Deportes Urbanos fue recientemente renovado por el Municipio para que jóvenes, familias y deportistas cuenten con una instalación de primer nivel, fortaleciendo así al deporte urbano como una herramienta de inclusión, recreación y construcción de comunidad.

Con el fin de seguir impulsando a Río Grande como ciudad del deporte, el Parque Municipal de Deportes Urbanos se consolida año tras año como punto de encuentro para cientos de riograndenses.