El CAAD pondrá a la venta 5 mil bloques tras no poder avanzar con la construcción prevista en un terreno cedido por el IPV

Rio Grande 26/06/2026.- Desde la institución explicaron que los materiales habían sido reunidos para concretar un proyecto edilicio en la Margen Sur, pero una comunicación del Instituto Provincial de Vivienda les informó que no podrán construir en el predio asignado.

El Centro de Actividades Alternativas para la Discapacidad (CAAD) informó que pondrá a la venta un total de 5.000 bloques que habían sido adquiridos con el objetivo de avanzar en un proyecto de construcción en un terreno ubicado en la Margen Sur de la ciudad.

Según explicó el responsable de la institución, Marcelo Saldivia, los materiales habían sido reunidos con mucho esfuerzo para concretar una obra destinada a ampliar las actividades y servicios del CAAD.

Sin embargo, recientemente recibieron una comunicación del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) mediante la cual se les informó que no podrán avanzar con la edificación prevista en el espacio que había sido cedido oportunamente.

“Nos llegó un documento donde el IPV nos dice que no podemos edificar en un terreno en la Margen Sur que nos habían cedido. Para ese proyecto teníamos 5 mil bloques y ahora no podemos darle el uso para el que los habíamos conseguido”, explicó Saldivia.

Ante esta situación, y al no poder destinar los materiales al objetivo original, desde el CAAD resolvieron avanzar con la venta de los bloques para recuperar esos recursos y destinarlos a otras necesidades de la institución.

La entidad continúa trabajando en distintas iniciativas orientadas a acompañar a personas con discapacidad y sus familias, sosteniendo actividades de inclusión, participación y desarrollo comunitario en Río Grande.