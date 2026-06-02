EL BTF LANZÓ UN ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN TIERRA DEL FUEGO

Tierra del Fuego 02/06/2026.- La entidad financiera provincial firmó un convenio con el SUTEF y una empresa constructora para facilitar el acceso a redes de servicios esenciales. El modelo busca replicarse con otros sectores y organizaciones sociales.

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) puso en marcha un nuevo esquema de asistencia crediticia destinado al desarrollo de obras de infraestructura básica en la provincia. La iniciativa fue formalizada a través de un convenio tripartito firmado entre la entidad financiera, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y la empresa Aldo Construcciones.

El acuerdo forma parte de las acciones previstas en el Plan 2026 del Banco y apunta a facilitar el acceso a redes de servicios esenciales como gas natural, agua, cloacas y electricidad en terrenos adjudicados a familias fueguinas.

Según se informó, en esta primera etapa cerca de 100 afiliados al gremio docente podrán acceder a créditos personales específicos para financiar las obras necesarias para extender la red troncal de servicios públicos hasta los lotes adjudicados.

El presidente del BTF, Adrián Cosentino, destacó que el convenio representa “un gran hito” para la entidad, ya que materializa una de las herramientas previstas dentro del Programa Integral de Financiamiento Sostenible e Inclusivo de Vivienda.

“Este convenio funciona como un caso piloto de un modelo financiero flexible y escalable, diseñado específicamente para conectar las capacidades del Banco con las necesidades indispensables y prioritarias de infraestructura que tienen las familias fueguinas”, sostuvo.

El esquema establece que el Banco otorgará créditos individuales en condiciones competitivas a los beneficiarios validados por el sindicato, mientras que los fondos serán transferidos directamente a la empresa constructora encargada de ejecutar las obras.

Desde el BTF señalaron que esta modalidad busca garantizar transparencia, trazabilidad y seguridad jurídica en la utilización de los recursos, definiendo claramente las responsabilidades de cada una de las partes involucradas.

Además, remarcaron que el objetivo es replicar este modelo de financiamiento con otros gremios, organizaciones sociales y sectores intermedios que presenten necesidades habitacionales similares.

En ese sentido, Cosentino recordó que la entidad también cuenta con otras líneas de financiamiento vinculadas al acceso a la vivienda y la conexión domiciliaria de servicios, incluyendo créditos subsidiados para instalaciones de gas natural y acuerdos específicos para afiliados de SIPROSA.

“La lógica es siempre la misma: identificar la necesidad concreta del sector y construir la herramienta adecuada trabajando en conjunto”, concluyó.