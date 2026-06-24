EL BTF FIRMÓ UN CONVENIO TRILATERAL PARA IMPULSAR SOLUCIONES HABITACIONALES INTEGRALES CON IMPACTO LOCAL

Tierra del Fuego 24/06/2026.- Esta iniciativa se inscribe de manera directa dentro de las prioridades de desarrollo territorial definidas en el Plan 2026 que la entidad financiera provincial viene ejecutando con el fin de profundizar su rol como banca de fomento y atender de forma estructural el déficit habitacional.

En el ámbito de una nueva reunión de trabajo el presidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF), Adrián Cosentino, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y representantes de la empresa constructora Gada S.A. celebraron la firma de un acuerdo marco que permitirá el desarrollo de soluciones habitacionales integrales a familias de esa ciudad, articulando esfuerzos entre el sector público, el sistema financiero y la actividad privada.

Al finalizar el encuentro, Cosentino destacó que “desde el BTF ya se ha establecido esta modalidad integral de trabajo coordinado con distintos actores para brindar soluciones de infraestructura social y servicios básicos. En este caso, el objetivo es trabajar conjuntamente con el municipio y los actores productivos involucrados en este importante proyecto de viviendas a desarrollarse con el aporte de recursos y acompañamiento de la institución”.

Con respecto al formato de implementación, el banco asume su rol como organizador para articular toda la operatoria, trabajando de manera unificada con el Municipio de Tolhuin. Desde tal enfoque, el BTF asiste con financiamiento para que los beneficiarios puedan acceder tanto al terreno adjudicado como a la construcción de su vivienda y a los servicios esenciales asociados.

Por su parte, el Municipio tendrá a su cargo la identificación y priorización de la demanda habitacional, confeccionando el listado de postulantes para la adjudicación de los terrenos. Luego, el banco intervendrá en el proceso de calificación crediticia de los postulantes para determinar su elegibilidad, otorgando el financiamiento a quienes cumplan con los requisitos mediante sus líneas de créditos hipotecarios UVA vigentes para la construcción de primeras viviendas unifamiliares y permanentes.

Además, el formato de esta innovadora operatoria, impulsada por el municipio y el banco, promueve la actividad y el desarrollo local al involucrar activamente a los actores productivos que intervienen en todo el proceso del proyecto, abarcando a las empresas constructoras y a la cadena de proveedores.

El uso de tecnología de edificación modular por parte de Gada S.A. permite optimizar los tiempos de ejecución y reducir costos sin resignar calidad. Además, las unidades habitacionales modulares incluirán la instalación de servicios básicos como gas, luz, agua y cloacas a cargo de la empresa según los planos prototipos aprobados.

Asimismo, el impacto local se da por duplicado ya que al efecto dinamizador natural que genera la colocación de créditos hipotecarios sobre la economía provincial, se suma el compromiso de utilizar materiales locales acordado por la Municipalidad y la firma constructora, potenciando de forma directa el entramado comercial y el empleo en la región.

Sobre la política del BTF este año, el presidente de la banca pública provincial, señaló que este convenio tripartito es un paso fundamental en la consolidación del Plan 2026, donde “se busca que el banco funcione como un verdadero motor de desarrollo sostenible e inclusivo en todo el territorio fueguino. No se trata de un esfuerzo financiero aislado, sino de una articulación institucional e inteligente con el municipio y el sector privado para conectar la necesidad habitacional con la inversión productiva.

A través de las líneas hipotecarias operativas, no solo se facilita el acceso a la primera vivienda y a los servicios básicos esenciales, sino que además se multiplica el impacto en la economía al promover el uso de materiales de la zona y fortalecer el trabajo de la comunidad, bajo un enfoque que la entidad continuará profundizando para generar soluciones a medida de las distintas demandas a asistir en el plano