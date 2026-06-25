DE EMPRENDER A CONSOLIDARSE: CJE INAUGURA SU LOCAL Y REFLEJA EL POTENCIAL PRODUCTIVO DE RÍO GRANDE

Rio Grande 25/06/2026.- El Municipio de Río Grande acompañó la inauguración del nuevo local comercial de CJE, emprendimiento local liderado por Emanuel Rodríguez, que continúa consolidando su crecimiento dentro del entramado productivo de la ciudad. La apertura representa un nuevo hito para una marca nacida en Río Grande, que apuesta a la producción local, al trabajo fueguino y a la identidad de nuestra ciudad como sello distintivo.

CJE es una marca de ropa con identidad fueguina que diseña y produce sus prendas en Río Grande. Lo que comenzó como un proyecto emprendedor fue creciendo a partir del esfuerzo, la constancia y el acompañamiento de las herramientas impulsadas por el Municipio a través de la Escuela Municipal de Emprendedores.

Se trata de un emprendimiento que nació desde el corazón de la Escuela Municipal de Emprendedores, iniciando su recorrido comercial en el Paseo Canto del Viento. Desde allí, fue fortaleciendo su propuesta, ampliando sus canales de venta y participando de distintas instancias de comercialización, como la Expo Emprender desde el Sur y la Expo Agroproductiva.

Este proceso también fue posible a partir de la articulación entre la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Gestión Ciudadana. Desde Desarrollo Productivo, por medio del área de Desarrollo Local, se acompañó el crecimiento del emprendimiento y su proceso de consolidación; mientras que, desde Gestión Ciudadana, a través del área de Comercio e Industria, se trabajó en el acompañamiento y agilización del procedimiento de habilitación comercial.

La apertura del local propio, ubicado sobre calle Perito Moreno, en la zona céntrica de la ciudad, representa un paso fundamental para CJE y cobra especial relevancia en un contexto económico nacional sumamente recesivo. En ese marco, cada emprendimiento que logra crecer, formalizarse y proyectar nuevas etapas constituye una muestra concreta del potencial productivo de Río Grande.

La inauguración coincide, además, con la reciente publicación realizada por +COMUNIDAD, de la Red de Innovación Local, titulada “Lo que el promedio esconde: las personas detrás del mapa de empleo”. Allí, la historia de CJE fue presentada como un caso de crecimiento y consolidación de un emprendimiento local, destacando el recorrido de Emanuel Rodríguez y el rol de las políticas locales para generar oportunidades concretas de empleo, formación y emprendedurismo.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó que “acompañar este tipo de proyectos significa acompañar sueños, trabajo y decisiones valientes de jóvenes de nuestra comunidad que apuestan por Río Grande. En contextos difíciles, invertir, crecer y jugársela por una idea propia tiene un valor enorme, y desde el Municipio creemos que es fundamental estar presentes”.

Asimismo, Armas remarcó que “CJE es un emprendimiento que vimos crecer desde sus primeros pasos, desde sus primeras experiencias de comercialización en el Paseo Canto del Viento, hasta llegar hoy a una instancia tan importante como la apertura de su propio local comercial. Esto demuestra la importancia de las herramientas que brinda la Escuela Municipal de Emprendedores para que los proyectos locales puedan fortalecerse, consolidarse y dar nuevos pasos en su desarrollo”.

Por su parte, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, señaló que “desde el Municipio trabajamos para que cada vecino y vecina que decide emprender y formalizar su actividad pueda contar con un Estado cercano, que acompañe y facilite los procesos necesarios para desarrollar su proyecto. La habilitación comercial es un paso clave, porque permite crecer con mayor previsibilidad, seguridad y proyección”.

Finalmente, Ferro sostuvo que “en el caso de CJE hubo un trabajo articulado entre las áreas municipales para acompañar este proceso y avanzar en las condiciones necesarias para la apertura del local. Estas historias demuestran la importancia de seguir fortaleciendo herramientas que orienten, > Prensa Municipal RGA 🗞: simplifiquen y acompañen a quienes apuestan por invertir y generar movimiento económico en nuestra ciudad”.

Con esta nueva etapa, CJE reafirma su compromiso con la producción fueguina y se suma a las historias de emprendimientos locales que continúan creciendo, generando valor y fortaleciendo la identidad productiva de Río Grande.