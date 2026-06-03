Datos no relato: La canasta básica total en Rio Grande superó los 2 millones de pesos.

Rio Grande 043/06/2026.- En base a datos de este mes, costos de servicios, alquiler, luz gas, cable e internet, impuestos municipales, alimentos y combustible, la canasta básica total (CBT) asciende a las de 2 millones de pesos para una familia tipo de dos adultos y dos menores en edad escolar

Este informe basado en datos reales, es un retrato descarnado de la vida cotidiana en Tierra del Fuego: un matrimonio sin hijos necesita $1.348.771 para cubrir servicios, alimentos, impuestos y medicamentos, y si proyectamos a una familia tipo con alquiler en Río Grande, el gasto supera los $2 millones mensuales (solo el alquiler ya ronda los $600.000).

Proyección de gastos – Familia tipo en Río Grande

Concepto Monto estimado Alquiler $600.000 Servicios básicos (luz, gas, agua) $150.000 Impuestos y patentes $80.000 Alimentos semanales $400.000 Cable e internet $40.000 Medicamentos $78.771 Otros gastos (transporte, vestimenta, extras) $100.000 Total mensual estimado $1.448.771 (sin alquiler) / $2.048.771 (con alquiler)

Nota crítica – Vivir en el “fin del mundo”

Desfase brutal entre ingresos y costos: incluso salarios medios o jubilaciones con zona desfavorable quedan muy por debajo de esta canasta.

incluso salarios medios o jubilaciones con zona desfavorable quedan muy por debajo de esta canasta. Alquiler como factor expulsivo: el costo de vivienda supera el 40% del presupuesto familiar, generando endeudamiento y hacinamiento.

el costo de vivienda supera el 40% del presupuesto familiar, generando endeudamiento y hacinamiento. Servicios y alimentos encarecidos: la insularidad y la logística hacen que cada aumento golpee más fuerte que en el continente.

la insularidad y la logística hacen que cada aumento golpee más fuerte que en el continente. Impacto social: se instala la percepción de que vivir en Tierra del Fuego es un privilegio inaccesible para gran parte de la población, lo que alimenta migraciones internas y desarraigo.

se instala la percepción de que vivir en Tierra del Fuego es un privilegio inaccesible para gran parte de la población, lo que alimenta migraciones internas y desarraigo. Contradicción simbólica: el “fin del mundo” se convierte en un lugar donde el costo de sobrevivir es tan extremo que erosiona la identidad comunitaria y la posibilidad de proyectar futuro.

En síntesis: la vida cotidiana en Río Grande se ha vuelto una carrera de resistencia contra la inflación y la desigualdad territorial. El alquiler desproporcionado y los servicios básicos encarecidos convierten a la isla en un territorio donde el costo de vivir es casi tan inhóspito como su geografía.

Ingresos vs. gastos: el salario promedio industrial no alcanza para cubrir el alquiler, servicios, alimentos, impuestos y medicamentos. El déficit mensual supera los $348.000 .

el salario promedio industrial no alcanza para cubrir el alquiler, servicios, alimentos, impuestos y medicamentos. El déficit mensual supera los . Alquiler como principal carga: representa más de un tercio del presupuesto familiar, desplazando cualquier posibilidad de ahorro o inversión.

representa más de un tercio del presupuesto familiar, desplazando cualquier posibilidad de ahorro o inversión. Educación y crianza invisibilizadas: los costos escolares (ropa, útiles, transporte) ni siquiera están incluidos en la proyección, lo que agrava aún más la brecha.

los costos escolares (ropa, útiles, transporte) ni siquiera están incluidos en la proyección, lo que agrava aún más la brecha. Efecto social: las familias trabajadoras, aun con empleo formal, se ven obligadas a endeudarse o a resignar calidad de vida.

las familias trabajadoras, aun con empleo formal, se ven obligadas a endeudarse o a resignar calidad de vida. Narrativa del “fin del mundo”: la isla se convierte en un territorio donde sobrevivir exige más que esfuerzo laboral: requiere resistencia económica y emocional frente a un sistema que expulsa a quienes deberían ser su base productiva.

Este contraste entre ingresos fabriles y costos de vida reales es un insumo potente para tu nota crítica: evidencia que el relato oficial de “empleo industrial como motor de desarrollo” se derrumba cuando se confronta con la canasta familiar.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar en base a datos propios.