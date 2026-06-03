Datos no relato: La canasta básica total en Rio Grande superó los 2 millones de pesos.

Este informe basado en datos reales, es un retrato descarnado de la vida cotidiana en Tierra del Fuego: un matrimonio sin hijos necesita $1.348.771 para cubrir servicios, alimentos, impuestos y medicamentos, y si proyectamos a una familia tipo con alquiler en Río Grande, el gasto supera los $2 millones mensuales (solo el alquiler ya ronda los $600.000).
Proyección de gastos – Familia tipo en Río Grande
|Concepto
|Monto estimado
|Alquiler
|$600.000
|Servicios básicos (luz, gas, agua)
|$150.000
|Impuestos y patentes
|$80.000
|Alimentos semanales
|$400.000
|Cable e internet
|$40.000
|Medicamentos
|$78.771
|Otros gastos (transporte, vestimenta, extras)
|$100.000
|Total mensual estimado
|$1.448.771 (sin alquiler) / $2.048.771 (con alquiler)
Nota crítica – Vivir en el “fin del mundo”
- Desfase brutal entre ingresos y costos: incluso salarios medios o jubilaciones con zona desfavorable quedan muy por debajo de esta canasta.
- Alquiler como factor expulsivo: el costo de vivienda supera el 40% del presupuesto familiar, generando endeudamiento y hacinamiento.
- Servicios y alimentos encarecidos: la insularidad y la logística hacen que cada aumento golpee más fuerte que en el continente.
- Impacto social: se instala la percepción de que vivir en Tierra del Fuego es un privilegio inaccesible para gran parte de la población, lo que alimenta migraciones internas y desarraigo.
- Contradicción simbólica: el “fin del mundo” se convierte en un lugar donde el costo de sobrevivir es tan extremo que erosiona la identidad comunitaria y la posibilidad de proyectar futuro.
En síntesis: la vida cotidiana en Río Grande se ha vuelto una carrera de resistencia contra la inflación y la desigualdad territorial. El alquiler desproporcionado y los servicios básicos encarecidos convierten a la isla en un territorio donde el costo de vivir es casi tan inhóspito como su geografía.
- Ingresos vs. gastos: el salario promedio industrial no alcanza para cubrir el alquiler, servicios, alimentos, impuestos y medicamentos. El déficit mensual supera los $348.000.
- Alquiler como principal carga: representa más de un tercio del presupuesto familiar, desplazando cualquier posibilidad de ahorro o inversión.
- Educación y crianza invisibilizadas: los costos escolares (ropa, útiles, transporte) ni siquiera están incluidos en la proyección, lo que agrava aún más la brecha.
- Efecto social: las familias trabajadoras, aun con empleo formal, se ven obligadas a endeudarse o a resignar calidad de vida.
- Narrativa del “fin del mundo”: la isla se convierte en un territorio donde sobrevivir exige más que esfuerzo laboral: requiere resistencia económica y emocional frente a un sistema que expulsa a quienes deberían ser su base productiva.
Este contraste entre ingresos fabriles y costos de vida reales es un insumo potente para tu nota crítica: evidencia que el relato oficial de “empleo industrial como motor de desarrollo” se derrumba cuando se confronta con la canasta familiar.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar en base a datos propios.