Datos del INDEC: La economía se mantuvo en modo «serrucho» y en abril se hundió 1,5% mensual

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC no pudo sostener la mejora de marzo, y desde el bimestre agosto-septiembre que no encadena dos incrementos mensuales consecutivos.

«La dinámica del EMAE en los últimos meses refleja: un sube y baja en la serie mensual desestacionalizada , con una leve tendencia alcista, gracias al fuerte empuje de Minería, Energía y la Agroindustria (el resto de los sectores aún no acompañan)», remarcó Lorenzo Sigaut Gravina , director de Análisis Macroeconómico de Equilibra.

Por su parte, el director de Outlier, Gabriel Caamaño , señaló que «el EMAE de abril salió en línea con lo esperado o algo peor». «En mayo debería recuperar. Al menos, buena parte. Sigue el serrucho mensual, que implica una dinámica por debajo de lo esperado «, acotó.

Una economía que alterna subas y bajas, y con alta disparidad sectorial

En términos interanuales, el EMAE se incrementó un 1,6%. Los sectores que más aportaron al crecimiento fueron el de petróleo y minería (+17,1%), el agro (+10,9%) y la intermediación financiera (+4,5%).

En el otro extremo, las caídas más relevantes las tuvieron la industria manufacturera (-2,9%) y el comercio (-3,2%). Esto refleja que la disparidad sectorial sigue marcando el compás de la dinámica de la actividad.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año, la actividad económica mostró un avance del 2,1% en comparación con los primeros cuatro meses de 2025.

Fuente: Ámbito