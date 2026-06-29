Consumo e ingresos en provincia de Tierra del Fuego: datos a marzo caída de $57.491 millones.en ventas de supermercados

- Las ventas en supermercados de Tierra del Fuego acumuladas en abril de 2026 muestran una caída de 2,7% contra 2025, de 7,9% respecto de 2023, y de 1,4% frente a 2022. Correspondió a 2025 (-2,1%), y permanece 6,0% por debajo de 2023 y 0,3% por debajo de 2022.
- Esto equivale a $10.540 millones menos de facturación (en pesos de abril de 2026) en relación al mismo período de 2023, lo que evidencia la magnitud de la contracción.
- La evolución del consumo no puede desvincularse de la dinámica salarial. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, los trabajadores registrados de la provincia perdieron 5,5% de su poder adquisitivo. Si bien a fines de 2024 y comienzos de 2025 se observó una recuperación, en marzo de 2025 (último dato disponible) los ingresos todavía se ubicaban 1,4% por debajo de noviembre de 2023.
- Si se ajusta el IPC por la ENGHo 17/18 (lo que reclama el FMI), la caída real del poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 asciende a 7,9%. Este valor correlaciona con la caída de las ventas de supermercados a precios constantes utilizando el mismo deflactor que es de 5,3% en el mismo periodo.
- En términos acumulados, la estimación del ingreso no percibido entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 asciende a $889.664 por trabajador si se calcula con el IPC vigente del INDEC y a $6.293.535 por trabajador si se toma en cuenta el IPC ENGHo 17/18.
- Esto implica una pérdida, considerando la totalidad de trabajadores registrados, de entre $28.892 millones (IPC vigente) y $204.383 millones (IPC actualizado) para los hogares fueguinos.
- La variación de las ventas en supermercado desde noviembre de 2023 a marzo de 2026 (a precios de marzo de 2026) acumula una caída de $57.491 millones.
Fuente: Centro Economía Política Argentina, CEPA