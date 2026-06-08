CONCLUYÓ EL TECHADO PRINCIPAL DEL EDIFICIO PERMANENTE DE LA CARPA DE LA DIGNIDAD

Rio Grande 08/06/2026.- El intendente Martín Perez recorrió la obra del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad, donde ya se completó el techado total del espacio principal y continúan los trabajos de cerramiento exterior. Los avances logrados permitirán mantener el ritmo de ejecución durante la temporada invernal y avanzar en las próximas etapas de construcción.

El intendente Martín Perez visitó la obra del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad para supervisar el avance de los trabajos que se desarrollan en este espacio emblemático que estará destinado a fortalecer la memoria colectiva, la identidad fueguina y el reconocimiento a los héroes de Malvinas.

Durante la recorrida, se constató la finalización del techado completo de la estructura principal del edificio, mientras continúan las tareas de revestimiento vertical que permitirán avanzar en el cerramiento integral de la construcción. Asimismo, en los próximos días comenzarán los trabajos de techado del sector de apoyo donde estarán ubicadas las oficinas administrativas, los sanitarios y otras dependencias complementarias.

Además, la obra alcanzó un hito importante con la culminación de la estructura portante del edificio, permitiendo dar paso a nuevas etapas vinculadas al cerramiento exterior. Una vez finalizados los revestimientos, se avanzará con la colocación de las aberturas.

Cabe destacar que fueron concluidos los trabajos correspondientes a la parte húmeda y al cierre estructural previstos para esta etapa, objetivo fundamental de cara a la llegada del invierno. Esto permitirá que las tareas continúen desarrollándose en el interior del edificio sin interrupciones y con un ritmo sostenido durante los próximos meses.

Al respecto, el intendente Martín Perez expresó que “la construcción del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad representa una decisión política que reafirma nuestro compromiso con la memoria, con nuestros veteranos y con las generaciones futuras» a la vez que remarcó que «cada avance de esta obra nos acerca a contar con un espacio que resguarde la historia de Malvinas y que permita seguir fortaleciendo nuestra identidad fueguina durante todo el año”.

«Haber completado el techado principal antes de la llegada del invierno es un paso muy importante que nos permitirá sostener el ritmo de trabajo y continuar avanzando con los trabajos», afirmó. Por último, subrayó que «este espacio será patrimonio de toda la comunidad y un símbolo permanente de reconocimiento a quienes defendieron nuestra soberanía”.

El edificio permanente de la Carpa de la Dignidad cuenta con 800 metros cuadrados y está ubicado en el mismo sector donde cada año se desarrollan las actividades conmemorativas por el 2 de abril. Se proyecta como un espacio de encuentro, reflexión, aprendizaje y homenaje permanente, destinado a preservar la memoria colectiva, fortalecer la identidad fueguina y mantener vivo el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional en las Islas Malvinas.