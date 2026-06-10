CON MÁS DE 5.200 PRESTACIONES POR MES, EL CENTRO MAMÁ MARGARITA CELEBRA 29 AÑOS DE SERVICIO

El Centro “Mamá Margarita” en un nuevo aniversario de su creación, reafirma su compromiso con el cuidado integral de la salud y la mejora de la calidad de vida de las y los riograndenses que requieren procesos de rehabilitación.

En este marco, es de mencionar que, durante mayo de 2026, la institución brindó un total de 5.298 atenciones, acompañando de manera sostenida a pacientes con diversas necesidades terapéuticas. De ese total, 135 corresponden a pacientes pediátricos crónicos y 197 a pacientes adultos crónicos, quienes reciben seguimiento permanente por parte de equipos especializados.



El Servicio de Atención Temprana y Pediatría está conformado por 20 profesionales entre kinesiólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y trabajadora social. Este equipo brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 15 años, abordando principalmente trastornos y desafíos del neurodesarrollo, patologías neurológicas, afecciones respiratorias y cuadros traumatológicos agudos.

Por su parte, el Servicio de Rehabilitación de Adultos cuenta con 20 profesionales que trabajan en la asistencia y recuperación de pacientes con patologías neurológicas, personas amputadas y pacientes con afecciones traumatológicas agudas, desarrollando programas específicos orientados a la recuperación funcional y la autonomía personal.

Ambos servicios trabajan de manera articulada con un equipo de siete médicos especialistas integrado por clínicos, cardiólogo, neurólogo, traumatólogo, psiquiatra infantil itinerante y neurólogo infantil itinerante, quienes acompañan los procesos de evaluación, admisión y seguimiento terapéutico.



A lo largo de los últimos años, el Municipio ha impulsado importantes acciones destinadas a fortalecer la capacidad de atención del Centro. En junio de 2020 se incorporó un nuevo espacio ubicado frente al edificio principal sobre calle Mosconi, ampliación que permitió sumar consultorios para la atención ambulatoria y un gimnasio pediátrico especializado para las áreas de kinesiología, psicomotricidad y terapia ocupacional.

Esta expansión representó un importante crecimiento institucional, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a la creciente demanda de prestaciones de rehabilitación, optimizando las condiciones de atención y ampliando significativamente la cobertura de pacientes en distintas especialidades.

Asimismo, en junio de 2022 se inauguró la remodelación de la pileta terapéutica, una obra que permitió ampliar significativamente la capacidad de atención de hidroterapia y rehabilitación acuática. La puesta en funcionamiento de este espacio posibilitó la incorporación de nuevas prestaciones y alcanzar aproximadamente el doble de las atenciones que se realizaban con previamente.

Con el objetivo de acercar los servicios de rehabilitación a los distintos barrios de la ciudad, durante 2025 se incorporó equipamiento de fisioterapia en los Centros de Salud Municipales ubicados en Chacra II, Chacra XI, Chacra XIII y Margen Sur. Esta inversión permitió descentralizar prestaciones, facilitando el acceso a tratamientos para pacientes patologías leves y cuadros de dolor.

Paralelamente, se llevaron adelante diversas tareas de mantenimiento y mejora edilicia en el Centro de Rehabilitación, entre ellas trabajos de pintura interior, renovación de luminarias, recambio de bombas y sistema de filtrado de la pileta terapéutica, además del mantenimiento integral de calderas y equipos de calefacción.