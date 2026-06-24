“Complicidad parlamentaria: cómo LLA, PRO y UCR frenaron la interpelación a Adorni”, adiós al relato de la moral libertaria.

Rio Grande 24/06/2026.- El oficialismo logró frenar la sesión especial del 23 de junio de 2026 con un acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros aliados, dejando a la oposición con apenas 117 diputados presentes. Esto blindó a Manuel Adorni, actualmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Lo que pasó en Diputados choca de frente con el discurso de “moral y transparencia” que los libertarios de Tierra del Fuego intentan instalar.

Bloques que apoyaron el boicot

La Libertad Avanza (LLA) : motor de la estrategia, con Martín Menem al frente de la Cámara.

: motor de la estrategia, con Martín Menem al frente de la Cámara. PRO : se ausentó en bloque, cumpliendo el pacto con el oficialismo.

: se ausentó en bloque, cumpliendo el pacto con el oficialismo. Unión Cívica Radical (UCR) : también se retiró del recinto, garantizando que no hubiera quórum.

: también se retiró del recinto, garantizando que no hubiera quórum. Innovación Federal y MID : acompañaron la maniobra, sumándose al operativo de vaciamiento.

: acompañaron la maniobra, sumándose al operativo de vaciamiento. Otros aliados provinciales: negociaron beneficios a cambio de no bajar al recinto.

En total, sólo 117 diputados ocuparon sus bancas, cuando se requerían 129 para abrir la sesión. Entre los presentes estuvieron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y Karina Banfi.

Denuncias contra Manuel Adorni

El temario de la sesión incluía seis proyectos de resolución que pedían su interpelación y moción de censura. Las acusaciones principales son:

Presunto enriquecimiento ilícito : investigación a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

: investigación a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Lavado de activos : vinculado a movimientos patrimoniales no declarados.

: vinculado a movimientos patrimoniales no declarados. Uso irregular de bienes del Estado y fondos públicos : sospechas sobre el manejo discrecional de recursos oficiales.

: sospechas sobre el manejo discrecional de recursos oficiales. Declaración jurada incompleta: no pudo exhibir su patrimonio de manera transparente.

Interpretación política

La decisión de derivar el tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales sin plazos de dictamen es vista como un blindaje institucional. El oficialismo controla los tiempos y evita que Adorni enfrente preguntas en el recinto. Para la oposición, esto constituye una complicidad política que encubre a un funcionario sospechado de corrupción y que refuerza la percepción de impunidad.

Lo que pasó en Diputados choca de frente con el discurso de “moral y transparencia” que los libertarios de Tierra del Fuego intentan instalar. Mientras en la provincia se presentan como guardianes de la ética pública, en el Congreso se sumaron al operativo para blindar a Adorni, un funcionario que no pudo mostrar su declaración jurada y que enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado. Ese contraste es brutal: por un lado, se habla de valores y de dejar atrás “debates ideológicos” para generar trabajo; por el otro, se encubre a un vocero cuestionado, se evita el debate parlamentario y se posterga la rendición de cuentas. Es el típico doble discurso que erosiona la credibilidad política: se predica moral mientras se practica complicidad.

Conclusión

La sesión caída no fue un accidente parlamentario, sino el resultado de un operativo boicot perfectamente diseñado. El acuerdo entre LLA, PRO, UCR e Innovación Federal permitió proteger a Adorni en medio de graves denuncias. La oposición denuncia que se trata de un pacto de encubrimiento que erosiona la transparencia institucional y posterga indefinidamente la rendición de cuentas.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar