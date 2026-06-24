COMENZÓ LA VENTA DE ENTRADAS PARA LA CENA SHOW A BENEFICIO DE LUCCAU CON LA ACTUACIÓN DE LOS TEKIS

Las entradas pueden adquirirse en la sede de LUCCAU, ubicada en Juan Domingo Perón Sur N.º 612, y en las oficinas de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, en San Martín 674.
La propuesta tiene como objetivo recaudar fondos para fortalecer el funcionamiento de la institución y acompañar las distintas acciones de prevención, asistencia y acompañamiento que desarrolla en la ciudad.
Desde LUCCAU invitaron a vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa solidaria, destacando que la participación de la comunidad resulta fundamental para continuar sosteniendo y ampliando el trabajo que llevan adelante en beneficio de quienes atraviesan la enfermedad y sus familias.
Asimismo, quienes deseen colaborar con la entidad podrán hacerlo a través del alias LUCCAU26 o acercándose a la sede de la institución para conocer las distintas formas de acompañar su labor.
Toda la información vinculada al evento será difundida a través de las redes sociales de LUCCAU y de la Municipalidad de Ushuaia.