Ciudadanía Digital TDF: ¿modernización o blindaje político?, opacidad, ¿porque por decreto?,

Rio Grande 30/06/2026.- El Gobierno de Tierra del Fuego presentó la creación de la plataforma “Ciudadanía Digital TDF” como un salto hacia la modernización administrativa. La iniciativa promete simplificación de trámites, interoperabilidad entre organismos y seguridad en el manejo de datos. Sin embargo, detrás de este discurso de eficiencia y transparencia, surgen interrogantes que merecen una mirada crítica. ¿porque no se discutió en la legislatura?, ¿ es modernización o blindaje político?

La concentración de facultades en la Agencia de Innovación Fueguina, que pasa a ser autoridad de aplicación y control de la plataforma, otorga al Ejecutivo un poder centralizado sobre la gestión de datos públicos. En un contexto donde la ciudadanía reclama mayor acceso a la información y rendición de cuentas, la digitalización puede convertirse en un mecanismo de blindaje más que en una herramienta de apertura.

El decreto establece que los organismos deberán adecuar sus sistemas en apenas 90 días, un plazo que parece más orientado a imponer velocidad política que a garantizar calidad técnica. Además, la invitación a los poderes Legislativo y Judicial y a los municipios a “adherir” al sistema plantea dudas: ¿se trata de una verdadera integración institucional o de una presión para uniformar la gestión bajo el control del Ejecutivo?

La retórica oficial habla de “confidencialidad” y “no repudio” en los intercambios digitales, pero no menciona mecanismos de auditoría ciudadana ni garantías de acceso público a la información. En otras palabras, se asegura la seguridad de los datos, pero no su transparencia.

En tiempos donde la provincia enfrenta cuestionamientos por la falta de claridad en la administración de recursos y proyectos estratégicos —como el hidrógeno verde o la obra pública paralizada—, la creación de esta plataforma puede interpretarse como un intento de tapar la opacidad con un discurso de modernización tecnológica.

Conclusión crítica: La “Ciudadanía Digital TDF” puede ser una herramienta valiosa si se orienta a abrir la gestión y facilitar el control ciudadano. Pero si se limita a centralizar datos bajo la órbita del Ejecutivo sin mecanismos de acceso público, corre el riesgo de transformarse en un escudo digital que protege al poder político de la mirada crítica de la sociedad.

¿Por qué se hace por decreto?

El texto invoca el artículo 135 de la Constitución Provincial , que faculta al gobernador a dictar actos administrativos de este tipo.

, que faculta al gobernador a dictar actos administrativos de este tipo. El Ejecutivo lo presenta como una medida de organización interna y modernización administrativa , lo que le permite evitar el trámite legislativo.

, lo que le permite evitar el trámite legislativo. Al designar a la Agencia de Innovación Fueguina como autoridad de aplicación, concentra el poder de reglamentar, definir convenios y cronogramas sin necesidad de aprobación parlamentaria.

Crítica política

Falta de debate democrático: Al no pasar por la Legislatura, se priva a la ciudadanía de una discusión pública sobre el alcance y los riesgos de la plataforma.

Al no pasar por la Legislatura, se priva a la ciudadanía de una discusión pública sobre el alcance y los riesgos de la plataforma. Concentración de poder: El decreto otorga al Ejecutivo y a la Agencia de Innovación un control casi absoluto sobre los datos públicos y la infraestructura digital.

El decreto otorga al Ejecutivo y a la Agencia de Innovación un control casi absoluto sobre los datos públicos y la infraestructura digital. Opacidad: La digitalización se presenta como transparencia, pero al no haber control legislativo ni auditoría ciudadana, puede convertirse en un mecanismo de blindaje .

La digitalización se presenta como transparencia, pero al no haber control legislativo ni auditoría ciudadana, puede convertirse en un . Precedente institucional: Si la transformación digital del Estado se decide por decreto, se instala la idea de que cambios estructurales pueden implementarse sin consensos políticos.

Preguntas que quedan abiertas