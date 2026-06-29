CANALS: «EL DIÁLOGO INSTITUCIONAL ES LA HERRAMIENTA PARA AFRONTAR LA CRISIS ECONÓMICA»

Tierra del Fuego 29/06/2026.- El Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia Jorge Canals, destacó la agenda de encuentros institucionales impulsada por el Ejecutivo Provincial con los municipios y con representantes del Gobierno nacional, y aseguró que fortalecer el diálogo es una respuesta necesaria frente al complejo escenario económico que atraviesa Tierra del Fuego.

En ese sentido, remarcó que estos espacios de trabajo no implican desconocer las diferencias políticas existentes, sino priorizar la búsqueda de acuerdos que permitan sostener las gestiones y evitar que la crisis impacte aún más en la vida de las y los fueguinos.

Respecto a la reciente reunión entre el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, Canals señaló: «Estamos ante una crisis económica muy fuerte para las provincias y las ciudades. El diálogo tiene que ser el vehículo, aunque en algún momento no haya sido del todo fluido».

Además, recordó que semanas atrás existieron diferencias en torno a los índices de coparticipación y explicó que, por decisión del Gobernador, se abrió una mesa técnica con el Ministerio de Economía para abordar la situación. «No hay una retención de fondos, sino una disminución muy importante de recursos que afecta tanto a la Provincia como a los municipios», sostuvo.

«Es fundamental construir acuerdos sólidos para no asfixiar a ninguna institución y no complicar las gestiones», agregó.

En relación con el vínculo con el Gobierno nacional, Canals valoró los canales de diálogo abiertos con distintos referentes y afirmó que, más allá de las diferencias políticas, «hemos encontrado un camino de diálogo que tiende directamente a posibilitar la gestión».

Finalmente, el funcionario recordó que durante los primeros meses del año la Provincia sufrió una caída histórica de sus ingresos y aseguró que el trabajo institucional con los distintos niveles del Estado fue clave para ordenar las finanzas y evitar un escenario aún más complejo para Tierra del Fuego.