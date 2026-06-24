CAME celebra el Día Internacional de las Pymes

Argentina 24/06/2026.- MAÑANA jueves 25 de junio a las 8.45 hs., en Parque Norte-Golden Center, Intendente Cantilo e Intendente Güiraldes s/n, CABA, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizará la celebración del Día Internacional de las Pymes.

Con más de 1300 asistentes y bajo el lema “Innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico”, el evento contará con la participación del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli; del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli; del secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne; del subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño; de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola y Cristian Jerónimo; del titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri; de senadores y diputados nacionales y de funcionarios provinciales y municipales, entre otros.

Asimismo, a partir de las 10 hs. se llevará a cabo el panel “Las entidades que impulsan el desarrollo pyme” con los presidentes de CAME, Ricardo Diab; de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman; de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

De esta manera, los funcionarios nacionales, provinciales, municipales y los legisladores nacionales podrán dialogar de manera directa con los representantes de las pequeñas y medianas empresas del comercio y los servicios, la industria, las economías regionales, el turismo y la construcción de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro también se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de CAME: www.redcame.org.ar/ envivo

Fuente: CAME Nacional