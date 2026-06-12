Bogado entregó reconocimiento al equipo de Urología del Hospital Regional Río Grande

La intervención fue llevada adelante con éxito el pasado 30 de marzo por el equipo de Urología del nosocomio local, incorporando una tecnología de avanzada para el tratamiento de patologías urológicas complejas y consolidando la capacidad del sistema sanitario público para brindar prestaciones de alta complejidad sin necesidad de derivaciones fuera de la provincia.

La declaración también pone en valor el compromiso, la formación profesional y la permanente actualización científica del equipo médico que hizo posible este importante logro, reafirmando el rol estratégico de la salud pública en la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.

En este marco, el Concejo Deliberante expresó un reconocimiento especial a los doctores Javier García Villalba y Adolfo Álvarez Albero, así como a todo el Equipo de Urología del Hospital Regional Río Grande, por la exitosa realización de esta histórica intervención que marca un hito médico-científico para la ciudad.

En este sentido, el concejal Bogado destacó que “la implementación de este tipo de procedimientos representa un avance significativo en materia de acceso a la salud, permitiendo que vecinos puedan recibir tratamientos especializados en Río Grande, evitando el desarraigo y las dificultades que implican las derivaciones a otros centros médicos del país”.

Asimismo, remarcó que “este tipo de intervenciones no solo resuelven cuadros clínicos complejos, sino que además contribuyen a recuperar la autonomía y mejorar sustancialmente la calidad de vida de los pacientes”.

Finalmente, señaló que “este avance fortalece la soberanía sanitaria local y demuestra la capacidad de los profesionales fueguinos para desarrollar procedimientos de alta complejidad dentro del sistema público de salud, garantizando una atención gratuita, eficiente y de excelencia para toda la comunidad”.

En tanto, el Dr. Adolfo Álvarez Albero resaltó el trabajo que realiza el hospital al manifestar que “el servicio de urología trabaja aportando tecnología, haciendo cosas nuevas todos los días, realizando procedimientos que antes no se hacían acá en la ciudad y se tenían que derivar y hoy si se realizan, por eso, este reconocimiento nos llena de energía y nos pone muy contentos porque nos dan la fuerza necesaria para seguir haciéndolo hoy con más ganas, con lo cual estamos orgullosos del servicio de urología que contamos en el hospital público y el impacto que tiene en la sociedad”.