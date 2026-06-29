Banco de horas: Mirgor lo aplicará en sus plantas de Garín y Baradero (Buenos Aires), y busca expandirlo a sus sedes en Tierra del Fuego.

- Si hay menos trabajo: Los empleados no trabajan su jornada completa, pero cobran su sueldo igual. Esas horas no trabajadas se anotan en una cuenta a favor de la empresa.
- Si hay más trabajo: Los empleados trabajan horas adicionales para devolver ese tiempo prestado.
El objetivo principal de este esquema es evitar despidos o suspensiones durante los momentos en que la actividad baja.
¿Qué está haciendo Mirgor?
Mirgor, una empresa dedicada a la fabricación de electrónica y autopartes, se convirtió en la primera compañía del país en implementar este sistema tras la reforma laboral.
- El acuerdo: Firmó un convenio con el sindicato SMATA (Sindicato de Mecánicos).
- El tope: Permite acumular hasta 200 horas en un período de 12 meses.
- Lugares de aplicación: Comenzó a regir en sus plantas de Garín y Baradero (Buenos Aires), y busca expandirlo a sus sedes en Tierra del Fuego.
- Cómo se devuelve: Las horas acumuladas deben ser devueltas más adelante. Un aspecto clave de su acuerdo es que cada hora trabajada para devolver el saldo equivale a una hora y media.
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El debate sobre si el banco de horas elimina las horas extras y recorta derechos adquiridos es el punto más sensible de esta medida, y existen dos posturas muy claras al respecto:La postura de los trabajadores y críticosQuienes critican el sistema coinciden con tu planteo y argumentan lo siguiente:
La postura de las empresas y los sindicatos firmantes
- Pérdida económica: Las horas que antes se cobraban como extras (con recargos del 50% o 100% en el recibo de sueldo) ahora se «compensan» con tiempo libre o se devuelven en días de alta producción sin pago adicional inmediato.
- Disponibilidad horaria: El trabajador pierde control sobre su tiempo libre, ya que la empresa puede exigirle trabajar más horas en épocas de alta demanda para «devolver» las horas acumuladas.
- Derechos adquiridos: Se argumenta que modifica condiciones laborales preexistentes, disminuyendo el ingreso mensual habitual de quienes dependían de las horas extras para completar su salario.
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Por otro lado, quienes defienden la implementación del banco de horas (como la empresa Mirgor y el sindicato SMATA) sostienen que:
La medida, sin embargo, no se aplicará en las operaciones que la compañía posee en Tierra del Fuego, donde la representación sindical corresponde a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las condiciones laborales se negocian bajo otro esquema.
- Protección del empleo: El objetivo principal no es eliminar un beneficio, sino evitar suspensiones, rebajas salariales o despidos masivos cuando la producción cae drásticamente.
- Estabilidad de ingresos: El empleado sigue cobrando su salario básico completo a fin de mes, incluso si trabajó menos horas debido a la falta de insumos o caída de ventas.
- Compensación acordada: En el caso específico de Mirgor, el convenio establece que cada hora trabajada para devolver el saldo equivale a una hora y media (1.5 horas), buscando que el esfuerzo de devolución tenga un reconocimiento mayor.
- En Tierra del Fuego, no
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar