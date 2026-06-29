Banco de horas: Mirgor lo aplicará en sus plantas de Garín y Baradero (Buenos Aires), y busca expandirlo a sus sedes en Tierra del Fuego.

El acuerdo: Firmó un convenio con el sindicato SMATA (Sindicato de Mecánicos).

El tope: Permite acumular hasta 200 horas en un período de 12 meses.

Lugares de aplicación: Comenzó a regir en sus plantas de Garín y Baradero (Buenos Aires), y busca expandirlo a sus sedes en Tierra del Fuego .

Cómo se devuelve: Las horas acumuladas deben ser devueltas más adelante. Un aspecto clave de su acuerdo es que cada hora trabajada para devolver el saldo equivale a una hora y media .

El debate sobre si el banco de horas elimina las horas extras y recorta derechos adquiridos es el punto más sensible de esta medida, y existen dos posturas muy claras al respecto:

La postura de los trabajadores y críticos

Quienes critican el sistema coinciden con tu planteo y argumentan lo siguiente:

Pérdida económica: Las horas que antes se cobraban como extras (con recargos del 50% o 100% en el recibo de sueldo) ahora se «compensan» con tiempo libre o se devuelven en días de alta producción sin pago adicional inmediato.

Disponibilidad horaria: El trabajador pierde control sobre su tiempo libre, ya que la empresa puede exigirle trabajar más horas en épocas de alta demanda para «devolver» las horas acumuladas.

Derechos adquiridos: Se argumenta que modifica condiciones laborales preexistentes, disminuyendo el ingreso mensual habitual de quienes dependían de las horas extras para completar su salario.

La postura de las empresas y los sindicatos firmantes