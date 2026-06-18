BALANCE 2025: RÍO GRANDE ACTIVA DEMOSTRÓ SOLVENCIA PESE AL CONTEXTO ADVERSO

Rio Grande 18/06/2026.- La Sociedad del Estado presentó su balance anual con resultados positivos en un escenario marcado por la caída del consumo generalizada. Durante 2025, la empresa Río Grande Activa incrementó 52% sus ventas y financió íntegramente su operación con recursos propios, sin recibir aportes de capital por parte del Municipio.

Río Grande Activa presentó el balance correspondiente al ejercicio 2025, consolidando resultados que reflejan la solidez de su modelo de gestión en un contexto económico desfavorable. A contramano de la tendencia registrada a nivel nacional y provincial, la empresa logró incrementar sus ventas, mantener su actividad productiva y obtener un resultado neto positivo.

Durante el 2025, las ventas alcanzaron los $190 millones, lo que representa un crecimiento real del 52,5% en la facturación de la empresa. Estos resultados se registraron en un año donde el consumo nacional de la carne cayó a su nivel más bajo en 20 años y en que la actividad comercial fueguina se contrajo significativamente.

Asimismo, Río Grande Activa desarrolló toda su actividad en el año sin recibir aportes irrevocables de capital por parte del Municipio de Río Grande. Tanto el funcionamiento de la actividad operativa, como el pago de proveedores y la expansión productiva fueron financiados íntegramente con recursos generados por la propia Sociedad del Estado.

La producción avícola y la comercialización mayorista y minorista de carne de aves y productos de granja continuaron siendo los principales ejes de la actividad de la empresa. En ese marco, el consumidor fueguino valoró el producto fueguino y de calidad, lo que permitió sostener los niveles de venta, defender precios y mantener la rentabilidad.

Al respecto, el presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, destacó que «Cerramos el séptimo ejercicio con la convicción de que una empresa con participación pública puede gestionarse con criterios de eficiencia y rendir cuentas con números claros, donde crecimos el 52% en ventas y obtuvimos un resultado neto positivo. En un contexto francamente adverso, nos comprometemos a sostener el mismo camino: solvencia, defensa del producto local y aporte permanente al desarrollo productivo de Río Grande y de Tierra del Fuego» concluyó Deluca.